México fue la mejor sede del Mundial: CSP

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum afirmó que México fue la mejor de las tres sedes mundialistas este 2026, a causa del ánimo que mostró la población, pero también por los resultados para mantener la seguridad del evento. Afirmó que la alegría que transmitieron las y los mexicanos al recibir al mundo para esta justa deportiva se transmitió a cada persona que visitó el país y eso hizo que México fuera mejor anfitrión que Canadá y Estados Unidos.

100 Mil elementos participaron en el operativo de seguridad

“Y ya que estén todos los datos de turismo, de derrama económica, vamos a poder hacer un balance general del Mundial. Lo que todos sabemos, lo vimos, es que México fue la mejor sede de las tres. Y eso es gracias a la gente; por supuesto, la organización, el trabajo en el tema de seguridad; pero lo más importante fue la alegría del pueblo de México que se transmitió a todas y a todos en nuestro país, pero al mundo entero, al mundo entero”, declaró.

Adelantó que se entregará un reconocimiento a los uniformados que formaron parte del Operativo Kukulcán que se implementó para resguardar estadios, traslados de la afición y equipos, así como todo lo relativo al Mundial 2026. La entrega tendrá lugar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.