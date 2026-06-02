México reduce casos de dengue con mosquitos modificados, destaca Secretaría de Salud

El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que los casos de dengue registraron una caída significativa respecto al brote registrado en 2024 y 2025, resultado de una estrategia preventiva que incluye desde campañas comunitarias hasta el uso de mosquitos infectados con una bacteria que inactiva el virus.

Explicó que entre enero y mayo de 2026 suman 2 mil 136 casos en total, de los cuales mil 140 presentan signos de alarma, y que han fallecido cuatro personas en los estados de Veracruz, Tabasco, Michoacán y Oaxaca.

Durante el informe de salud de la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, Kershenobich presentó tres líneas de acción contra la enfermedad. La primera es la campaña “cinco pasos para un hogar sin mosquitos”, que promueve tapar tinacos y cubetas, lavar y voltear objetos que acumulen agua, tirar lo que no se usa, cortar la maleza y limpiar el patio.

TE RECOMENDAMOS: Mientras siguen plantones CNTE acepta acudir a mesa de diálogo con SEP y Segob

La segunda, y más novedosa, es el desarrollo de mosquitos infectados con la bacteria Wolbachia, que inactiva el virus del dengue. “El mejor ejemplo es Yucatán, que hasta el momento tiene solamente 9 casos de dengue”, destacó el funcionario. Con base en ese resultado, el gobierno avanza en la instalación de nuevos laboratorios en Tabasco, Oaxaca, Morelos, Aguascalientes, Chiapas y Jalisco.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

El secretario David Kershenobich recordó que la meta fijada al inicio de la administración era reducir en 50 por ciento los casos nuevos de dengue, zika y chikungunya hacia 2030. “Lo hemos estado logrando y creo que podremos incluso avanzar más allá del 50 por ciento en la disminución”, afirmó.

En materia de vacunas contra el dengue, Kershenobich informó que una vacuna de origen japonés ya cuenta con registro sanitario en la Cofepris y está próxima a ser aprobada en el Convenio Nacional de Insumos. Paralelamente, se trabaja con el Instituto Butantán de Brasil en una vacuna orientada a poblaciones en zonas con genotipos distintos del virus, como la región Huasteca. “Esperamos ya nomás tener suficiencia de dosis para poder empezar con esa vacuna”, dijo.

El secretario también reportó el cierre de la Jornada Nacional de Vacunación, que se extendió hasta el 31 de mayo. En ese periodo se aplicaron alrededor de ocho millones de vacunas de todos los tipos. La Semana Nacional de Salud Pública, celebrada del 23 al 30 de mayo, alcanzó una participación de más de 20 millones de personas en los 32 estados, con cobertura en 242 jurisdicciones sanitarias, 2 mil municipios y 22 mil 846 actividades realizadas, lo que representó un cumplimiento del 104 por ciento de la meta.

Te puede interesar

Activan operativo para prevenir dengue, zika y chinkungunya en el AICM

Arranca la Primera Jornada Nacional contra Chikungunya y Dengue 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR