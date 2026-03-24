Arranca la Primera Jornada Nacional contra Chikungunya y Dengue 2026

La Secretaría de Salud puso en marcha la Primera Jornada Nacional de lucha contra el Chikungunya y Dengue 2026, con actividades simultáneas en los estados de Chiapas y San Luis Potosí, como parte de la estrategia nacional para prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos.

Durante el inicio de la jornada, el director de Enfermedades Transmitidas por Vectores del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades, Fabián Correa Morales, llamó a fortalecer la participación ciudadana y reforzar las acciones preventivas en los hogares ante la próxima temporada de lluvias.

El funcionario explicó que el mosquito transmisor del dengue y chikungunya se reproduce principalmente en depósitos domésticos de agua, por lo que la estrategia nacional prioriza la eliminación de criaderos dentro de viviendas y patios.

Correa Morales señaló que al inicio de 2026 se ha registrado una disminución en los casos de dengue en la región de las Américas, lo que refleja avances en las acciones de prevención y control. Sin embargo, destacó la importancia de mantener la vigilancia epidemiológica ante el comportamiento del chikungunya, conforme a los avisos emitidos por la Organización Panamericana de la Salud.

Mosquito del dengue ı Foto: Pexels

Entre las medidas preventivas recomendadas se encuentran mantener patios limpios, eliminar recipientes que acumulen agua y colaborar con brigadas de salud que realizan acciones de control del mosquito.

Asimismo, la Secretaría de Salud destacó la implementación de estrategias innovadoras, como el proyecto Wolbachia, que consiste en introducir una bacteria natural en los mosquitos para reducir su capacidad de transmitir virus como el dengue y el chikungunya.

Las autoridades señalaron que Chiapas fue elegido como sede nacional del arranque de la jornada debido a sus condiciones climáticas y sociales, que favorecen la proliferación del mosquito transmisor y a su constante movilidad poblacional.

En lo que va del año, brigadas de salud han visitado más de 113 mil viviendas, eliminado más de 150 toneladas de criaderos potenciales, tratado más de 678 mil recipientes y nebulizado más de 4 mil hectáreas como parte de las acciones de control.

De manera paralela, en San Luis Potosí, el coordinador de Dengue y Otras Arbovirosis del Cenaprece, Pedro González Santamaría, encabezó el inicio de las actividades y reconoció el trabajo conjunto entre autoridades sanitarias y población, que permitió reducir en 78.2 por ciento los casos de dengue durante 2025 en la entidad.

Las autoridades sanitarias subrayaron que la coordinación entre gobierno y ciudadanía es clave para prevenir y controlar estas enfermedades, especialmente ante el aumento de lluvias que favorece la reproducción del mosquito transmisor.

#ComunicadoSalud



Arranca la 1ª Jornada Nacional contra Chikungunya y Dengue 2026



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LMCT