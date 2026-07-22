UNAM ‘no estaba lista’ para examen en línea; experta advierte posibles trampas

Los cuestionamientos que se generaron a partir de los resultados atípicos observados en el examen de admisión a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hablan de que esta casa de estudios no se encontraba preparada para la aplicación de un examen en línea, señaló la especialista educativa, Alma Maldonado Maldonado.

En entrevista para Al mediodía con Javier Solórzano, la académica del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) mencionó que, a pesar de las hipótesis que buscan explicar cómo fue que los aspirantes obtuvieron puntajes más altos, “lo más probable” es que incurrieron en alguna trampa en el examen.

“Hay muchas hipótesis, desde que el examen es más fácil, pero no hay evidencia, hasta que los estudiantes estén mejor preparados, lo cual no se sostiene si cruzamos con otros datos. Entonces, realmente lo más probable es que sí hubo distintas trampas, no solo una. Yo no diría que solo fue la IA [inteligencia artificial], porque la UNAM no estaba lista para hacer este examen”, dijo.

AL fondo, la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México. ı Foto: Cuartoscuro

Dudas sobre filtros para evitar trampas en plataforma

Señaló que la aplicación escalonada del examen permitió la filtración de los reactivos; además, persisten dudas sobre si la plataforma en línea contaba con filtros suficientes para evitar trampas.

“Se hizo el examen de forma escalonada, por lo tanto hubo muchas filtraciones de preguntas y quien hizo el examen un fin de semana después, ya había mucha filtración de ‘por aquí va el examen’, ‘éstas son las preguntas’ y la plataforma no tenía los filtros suficientes para cuidar que no hubiera trampas. (…) Podrían haber tenido una serie de ayudas. Si combinamos entre la IA, que te da respuestas muy rápidas, los puntos ciegos, la filtración de las preguntas, creo que eso hace el combo perfecto para explicar todas estas anomalías en los resultados” , declaró.

Maldonado señaló que los cuestionamientos al proceso de admisión también generarán inquietudes con la generación que recientemente ingresó.

“Vamos a ver cómo responde la comunidad adentro, porque también, es muy injusto para quienes sí entraron estudiando y haciendo bien el examen, que va a quedar esta duda sobre esta generación”, declaró.

Convocan a marcha para exigir examen presencial de ingreso a la UNAM

Alumnos y miembros de la comunidad de la UNAM, convocaron a una marcha el próximo 27 de julio para exigir que regrese la aplicación presencial del examen de admisión, ante sospechas de trampa luego de que los resultados de la prueba en línea arrojaron puntajes atípicamente altos en diversas carreras.

Los inconformes también cuestionaron el aumento de más de 20 aciertos por carrera, así como las diversas irregularidades que se reportaron durante las pruebas y que fueron consideradas como indicios de trampa.

La convocatoria es al exterior de la estación Universidad del Metro de la Ciudad de México, y en la avenida Insurgentes Sur, a la altura de la estación C.U. del Metrobús, para iniciar una protesta pacífica con dirección a la Biblioteca Central.

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cehr