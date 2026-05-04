Pasajera se termina botella de tequila antes de que se la quiten en aeropuerto | VIDEO

Después de que le prohibieran llevarla a bordo

Una pasajera prefirió terminarse una botella de tequila de un trago antes que tirarla, en un aeropuerto de Estados Unidos, después de que le prohibieran llevarla a bordo.

Ante la restricción, la mujer optó por consumir el contenido completo en el lugar, lo que quedó registrado en video y posteriormente se difundió en redes sociales.

De acuerdo con estimaciones, ingerir de un trago cerca de la mitad de una botella de 750 mililitros con una graduación alcohólica de 40 por ciento equivale a entre ocho y nueve copas estándar.

Especialistas advierten que este nivel de consumo puede derivar en intoxicación aguda, con posibles efectos como náuseas, vómito y alteraciones en el estado de conciencia.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la condición de salud de la pasajera tras el incidente, que ha generado debate en plataformas digitales sobre los límites de seguridad y las reacciones de los viajeros ante este tipo de medidas.

Tampoco se ha publicado en qué terminal aérea de Estados Unidos se registró este hecho.

🥃 Una mujer se bebió una botella entera de tequila en un aeropuerto de EE.UU. después de que le prohibieran llevarla a bordo.https://t.co/Zt2kpTYU4u pic.twitter.com/CytUjW85u2 — RT en Español (@ActualidadRT) May 2, 2026

Aunque el video no muestra el desenlace completo, diversos reportes señalan que la mujer no logró abordar su vuelo.

Esto debido a que, tras ingerir una gran cantidad de alcohol en poco tiempo, habría presentado signos de intoxicación, lo que le habría impedido continuar con su viaje.

En la mayoría de aerolíneas está prohibido permitir el abordaje a pasajeros en estado inconveniente o bajo los efectos del alcohol.

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FGR