VIDEO de accidente Monster Truck: Así fue captada la tragedia

Este domingo se registró un trágico accidente en Popayán, Colombia; pues durante un evento una Monster Truck perdió el contro y los videos publicados en redes sociales se volvieron virales.

Este 3 de mayo se realizó el evento Monster Truck en un lote ubicado en Boulevard Rose de Popayán, y durante este se realizó un evento de exhibición de estos vehículos de gran tamaño que son utilizados en competencias.

Además de los videos del momento exacto en el que se registró el accidente, también se viralizó el video promocional en el que aparece la conductora; Sonia Segura, invitando a las personas a asistir.

Video del accidente de la Monster Truck ı Foto: Especial

Video del accidente de Monster Truck en Colombia

En uno de los videos que circula en redes sociales se puede observar que la Monster Truck conocida como “La Dragona” avanza con normalidad y realiza algunos trucos mientras avanza.

Es tan solo unos segundos después cuando se puede apreciar que la conductora pierde el control del vehículo, y algunas de las personas que asistieron al evento; y que se encuentran detrás de una vaya metálica, se dieron cuenta.

Terrible accidente en un show de Monster Truck. pic.twitter.com/Xo1PJ5ZL5m — Real Time (@RealTimeRating) May 4, 2026

Esto permitió que algunas de las personas que se encontraban en el lugar salieran corriendo, pero esto no fue suficiente para evitar la tragedia pues se registró un total de 3 personas muertas y más de 35 heridas, entre ellas la conductora.

Otro video que fue captado desde otro ángulo permite ver el momento en el que la camioneta se dirige directamente hacia las personas que se encontraban en el lugar, y que se detiene hasta que se impacta contra una palmeta ubicada a algunos metros de distancia de las vayas.

🚨🚨🚨Mientras tanto



El sentido común, exige que vayas a lugares sin garantía de protección.



Que te puede pasar si el conductor de un Monster Truck pierde el control.



Sucedió en el lote Bulevar Rose de Popayán, en el departamento de Cauca (Colombia), el conteo de atropellados… pic.twitter.com/4F9AmbMOQo — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) May 4, 2026

Sobre el trágico incidente, el gobernador de Cauca, Octavio Guzmán lamentó el accidente que ocurrió por la tarde del domingo, y precisó que la Secretaría de Salud de la Región puso a disposición su capacidad institucional.

“Hemos dispuesto toda nuestra capacidad institucional y la articulación con la red hospitalaria pública y privada, bomberos y red de ambulancias para atender la situación” precisó Guzmán.

Lamentamos profundamente el accidente ocurrido en la tarde de hoy, domingo, en el sector del Boulevard Rose, que ha dejado preliminarmente 37 personas heridas y al menos 2 fallecidas. Desde nuestra Secretaría @saludcauca hemos dispuesto toda nuestra capacidad institucional y la… https://t.co/BtjQs166XN — OCTAVIO GUZMÁN (@OctavioGuzmanGu) May 3, 2026

La Policía Metropolitana de Popayán informó que este trágico suceso ocurrido en el sector Boulevard Rose “dejó más de 35 lesionados y 3 fallecidos”, y que las autoridades de servicio policial y las de socorro brindaron acompañamiento a las víctimas y a sus familias.

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