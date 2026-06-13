Canadá, después de 40 años, logra su primer punto en un Mundial

Canadá sufrió en su primer encuentro del Mundial 2026 ante Bosnia y Herzegovina, pero el equipo de Jesse Marsch consiguió sacar el empate 1-1 para llevarse un punto a su cuenta. Toronto fue la ciudad que recibió este compromiso y la segunda inauguración de la Copa del Mundo, la cual se vio un poco mermada por la falla que tuvo el inflable del trofeo.

El compromiso fue muy físico para ambas escuadras por el sol que pegaba directo en el rectángulo verde y, conforme pasaban los minutos, los bosnios fueron dejando espacios en el campo de juego, los cuales aprovechó la Hoja de Maple para buscar el empate.

La primera parte terminó con el marcador 1-0 para Bosnia y Herzegovina gracias a la anotación de Jovo Lukic. La jugada fue a balón parado desde la esquina derecha; en el área, Sead Kolasinac peinó la esférica para que Lukic solo tuviera que empujar la número cinco con la cabeza para abrir el marcador.

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El Dato: LA PRIMERA participación de Canadá en una Copa del Mundo fue en México 86, cuando se midieron a Francia, Hungría y a la Unión Soviética.

Bosnia y Herzegovina pudo llevarse la victoria, pero en la segunda mitad decidieron retrasar sus líneas, teniendo que aguantar las embestidas por parte de Canadá durante 45 minutos, un plan que no llegó a buen puerto porque los locales consiguieron empatar.

Pasando los primeros 15 minutos de la parte complementaria, Jesse Marsch decidió llevar a cabo algunos cambios para darle dinamismo a su equipo; sacó a dos de sus mejores jugadores, Jonathan David y Tajon Buchanan, para meter a Promise David y Ali Ahmed.

Canadá no dejó de intentar sobre el marco de Bosnia y Herzegovina y al minuto 52 de juego uno de sus delanteros sacó un remate a escasos metros de Nikola Vasilj. La pelota se dirigía a las redes tras vencer al portero rival, pero apareció Sead Kolasinac para rescatar la de gajos en la línea.

Cabe recalcar que tanto la Hoja de Maple como Los Dragones no tuvieron a su mejor jugador en el campo de juego; por parte de los canadienses fue Alphonso Davies y del lado de los europeos no estuvo en el terreno el veterano atacante Edin Dzeko.

El tanto del empate llegó al minuto 78 de juego cuando Cyle Larin recibió la esférica dentro del área tras un pase de Promise David. El ariete del Southampton dejó en el camino a un defensa y sacó un remate de volea para vencer el marco de Bosnia y Herzegovina.

Cabe recalcar que este resultado fue histórico para Canadá en su participación en Mundiales, ya que la Hoja de Maple ha participado en tres ediciones, 1986, 2022 y 2026, pero tras jugar siete compromisos de este torneo, es apenas el primer punto que suman en una Copa del Mundo.

Por su parte, Bosnia y Herzegovina está disputando su segundo Mundial en su historia. La primera vez que clasificaron al torneo de la FIFA fue en Brasil 2014, cuando cayeron eliminados en fase de grupos, pero lograron una victoria en su último partido ante su similar de Irán por marcador de 3-1.

Lo que sigue para uno de los coanfitriones es enfrentar a Qatar en su segundo compromiso del Mundial 2026 el próximo jueves 18 de junio en la cancha del Estadio Vancouver. Por su parte, los bosnios se verán las caras con Suiza el mismo día en el Estadio Los Ángeles a las 13:00 horas de México.

Suiza es la que se perfila como favorita a terminar en lo más alto de este Grupo B en la justa veraniega.