Brasil vs Marruecos: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido del Grupo C de la Copa del Mundo 2026

Brasil y Marruecos se miden como parte del Grupo C de la Copa del Mundo 2026

Este sábado 13 de junio tenemos unos de los partidos más esperados de la primera fase de la Copa del Mundo 2026, pues como parte del Grupo C las selecciones de Brasil y Marruecos se enfrentan en un choque entre una potencia dormida y una nación que busca demostrar que está en vías de ser dominante.

Con títulos mundiales en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002, la Selección Brasileña es la máxima ganadora del torneo, pero llega con una sequía de 24 años, la más larga en su historia, racha que esperan cortar de la mano del entrenador italiano Carlo Ancelotti.

Amanhã começa a jornada da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026.



Que bata forte no peito a paixão de milhões.



⏰ 19h (de Brasília)#BateNoPeito



ISSO É BRASIL! 🇧🇷 pic.twitter.com/R81ouvLKm8 — brasil (@CBF_Futebol) June 12, 2026

¿Dónde ver Brasil vs Marruecos?

El juego entre Brasil y Marruecos, correspondiente a la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, inicia este sábado 13 de junio a las 16:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver por la señal de VIX, además de Canal 5, TUDN y Azteca 7.

Día: sábado 13 de junio

Hora: 16:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN, VIX y Azteca 7

Multicampeão, referência do futebol mundial e protagonista de uma das carreiras mais vitoriosas do esporte. Parabéns, @mrancelotti! 👏🇧🇷



Que sua história siga sendo escrita e que venham muitas conquistas com a #amarelinha. 💛 pic.twitter.com/uRyjfBJyHn — brasil (@CBF_Futebol) June 10, 2026

Brasil, la historia respalda las exigencias

Con participación en todas las ediciones de la Copa del Mundo, es normal que las expectativas para Brasil, desde 2002, sean que consiga su sexta corona del mundo. Las exigencias, por obviedad, descansan en que son la selección más ganadora del torneo, en donde tiene récord 76 partidos ganados, 19 empates, 19 derrotas, 237 goles a favor y 108 en contra en 114 duelos globales.

En Qatar 2022 el conjunto sudamericano llegó a cuartos de final, cayendo ante Croacia. Sin embargo, la desilusión ha sido gigante desde aquella final en Corea-Japón, pasando por episodios sombríos como el 7-1 sufrido ante Alemania en el Mundial que organizaron en 2014.

Saldo do dia: 4 amistosos e 4 vitórias. Isso é Brasil! 🔥🇧🇷



Brasil 2x1 Egito (Masculina Principal)

Brasil 2x1 Estados Unidos (Feminina Principal)

Brasil 1x0 Chile (Sub-20 Masculina)

Brasil 3x0 Coreia do Sul (Sub-20 Feminina) pic.twitter.com/1EtRwO92Pr — brasil (@CBF_Futebol) June 7, 2026

Para intentar enderezar el rumbo la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) tomó una decisión que fue polémica en el país; nombrar al italiano Carlo Ancelotti como su entrenador, quien le ha dado una sacudida a la plantilla para la Copa del Mundo 2026, pero con Neymar en su último baile y como la estrella que pueda motivar a los jóvenes.

Cinco Champions League, títulos en España, Italia y Alemania validan a ‘Carleto’ como uno de los mejores entrenadores de la historia, pero la misión de dirigir a Brasil en una Copa del Mundo solo admite dos posibles finales; tragedia o éxito. No hay punto medio cuando se trata de la Canarinha.

Marruecos, por la consolidación mundial

El camino de los sudamericanos inicia ante Marruecos, un proyecto futbolístico que es materia de Estado y del que ya advertía el argentino Carlos Salvador Bilardo (DT campeón del mundo en 1986). “Acá está el futuro del futbol”.

“Lo dije en el 75′ cuando fuimos a jugar la Copa Mohamed a Marruecos: ‘Acá está el futuro del futbol. No está en Europa, no está en Sudamérica, no está en Asia. ¿Por habilidad o por el atletismo? No, porque la gente todavía juega. Vos recorrés Capital Federal y no se juega al futbol. Recorrés el Interior y la gente juega al fútbol en centros del país. Recorrés Europa, por ejemplo, Italia: en Roma, Milán, Firenze no se juega. Vas a Alemania: Múnich, Colonia no hay lugar. En África juegan en todos lados y tienen países muy fuertes como Camerún, Nigeria, Sudáfrica, Marruecos, Túnez, que juegan y son buenos porque tienen técnica", dijo El Doctor en el programa Sábado Bus en 1990.

منتخبنا الوطني يحافظ على مركزه السابع عالمياً في ترتيب الفيفا 🦁



Our National Team maintains its 7th place in the FIFA World Ranking 🌍#DimaMaghrib 🇲🇦 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/7PaXY5xjVq — Équipe du Maroc (@EnMaroc) June 11, 2026

El mítico estratega de la Albiceleste no se equivocó. En dos años y medio Los Leones del Atlas alcanzaron semifinales de la Copa del Mundo 2022, salieron campeón de la Copa África Sub-23, llegaron a semifinales de los Juegos Olímpicos y ganaron la Copa Mundial Sub-20 Chile 2025.

El futbol como política de estado, o de monarquía, rindió sus frutos gracias a un proyecto cimentado en la Academia Mohammed VI, que cuenta con un departamento de scouting que detecta jugadores que son de segunda o incluso tercera generación que crecieron en Europa, pero con vínculos marroquís. El desafío para Marruecos ahora es demostrar que lo hecho en Qatar no fue un simple golpe de suerte.

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