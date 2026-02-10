Salma Hayek visita cenotes de Tulum por nuevo proyecto

La actriz Salma Hayek visitó distintos cenotes de Tulum, Quintana Roo, como parte del inicio de las grabaciones de un nuevo proyecto cinematográfico.

La famosa fue vista en Casa Tortuga y otras locaciones aledañas, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, como parte de las grabaciones.

Hasta el momento, el nombre de la película no ha sido confirmado de manera oficial, por lo que se mantiene bajo reserva la información sobre la trama y el elenco que acompañará a la actriz.

La estancia de Salma Hayek en Tulum impulsa al destino como un punto atractivo para producciones cinematográficas internacionales.

El destino ofrece escenarios naturales únicos, como los cenotes y la selva, que continúan captando la atención de la industria del cine a nivel mundial.

