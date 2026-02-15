Salma Hayek celebra nuevos incentivos de Gobierno mexicano al cine: ‘No teníamos a esta presidenta’

La presidenta Claudia Sheinbaum invitó a la actriz Salma Hayek a la presentación en Palacio Nacional.

La actriz y productora mexicana Salma Hayek celebró los incentivos que presentó el Gobierno federal para la producción nacional de cine, y los contrastó con las dificultades para filmar en nuestro país en años pasados, donde, dijo, “quizá no teníamos a esta presidenta”.

Durante su intervención en el evento Presentación de Incentivos para la industria cinematográfica desde Palacio Nacional, al que fue invitada, la actriz aseguró que, en años pasados, la falta de estímulos provocaba que los productores y cineastas descartaran México para filmar sus proyectos.

Por ello, celebró el paquete de estímulos presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con los cuales, dijo, se colocará a nuestro país en una posición de alta competitividad frente a otras naciones que ya contaban con esquemas similares.

Cuando quise venir a hacer mi película en México no podía conseguir el dinero: me lo daban si me iba a cualquier otra parte, menos México. ¿Cómo se le hace una carta de amor a México si se filma en Australia o en la República Dominicana, o en Colombia o en las Islas Canarias? Salma Hayek, actriz y productora



Claro, es porque todos estos países tenían estos incentivos que nosotros no teníamos, y que esta comunidad ha intentado varias veces a través de los años de conseguir. [...] Ya teníamos toda la data por años, pero quizá lo que no teníamos era a esta presidenta Salma Hayek, actriz y productora



La actriz también destacó el rol de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, en la búsqueda de incentivos para la producción fílmica en México. También, enfatizó el papel de gobernadoras de diferentes estados, quienes, aseguró, han colaborado para permitir el desarrollo de sus proyectos en sus territorios.

Dos gobernadoras, dos mujeres. Nuestra gobernadora de Veracruz siempre preguntó: ‘¿En qué ayudamos?’. [...] Y la otra, nuestra gobernadora de Quintana Roo; me empezaron a aconsejar otras cosas, con todas estas personas maravillosas, ¡todas mujeres! Salma Hayek, actriz y productora



Este domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum e integrantes de su gabinete presentaron un paquete de incentivos para la producción fílmica nacional, entre ellos un crédito fiscal y otros tipos de apoyos.

