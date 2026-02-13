Sheinbaum anuncia 2 iniciativas: impulso al cine mexicano y protección a artistas de doblaje frente a la IA

La Secretaria de Cultura estuvo este viernes en la Mañanera de Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la presentación de dos iniciativas de ley enfocadas en fortalecer la industria cinematográfica nacional y proteger el trabajo de actores y actrices de doblaje ante el uso de la inteligencia artificial.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum informó que las propuestas serán presentadas por la secretaria de Cultura, Claudia Curiel; la directora general del Instituto Nacional del Derecho de Autor, Karina Luján Luján; y la del Instituto Mexicano de Cinematografía, Daniela La Torre.

La primera iniciativa está orientada a la promoción del cine mexicano.

Claudia Sheinbaum destacó que el proyecto fue construido en conjunto con productores, actores, actrices, cineastas y trabajadores del sector audiovisual.

“Es una iniciativa muy importante que se trabajó con muchísimos productores, actores, actrices, cineastas, no solamente directores sino trabajadores y trabajadoras del cine y el audiovisual”, señaló.

La propuesta busca fortalecer la industria nacional y consolidar mecanismos de apoyo al cine hecho en México.

La segunda iniciativa aborda el tema del doblaje y la protección de las voces frente al uso de inteligencia artificial. La presidenta recordó que diversos profesionales del doblaje manifestaron su preocupación por el uso de sus voces mediante herramientas tecnológicas sin su consentimiento.

“Muchos que se dedican al doblaje se quejaron de la inteligencia artificial porque se estaban utilizando sus voces. Entonces la ley protege sus voces, protege su trabajo; de eso se trata”, explicó.

Las iniciativas forman parte de la agenda cultural del gobierno federal y buscan responder tanto a las demandas del sector cinematográfico como a los nuevos desafíos derivados del desarrollo tecnológico.

Nueva Ley Federal de Cine prioriza derechos culturales, memoria audiovisual y mayor exhibición de cine nacional

En tanto, la Secretaria de Cultura anunció los detalles de la iniciativa para una nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, propuesta que sustituirá a la actual Ley Federal de Cinematografía de 1992 y que, aseguró, responde a una transformación profunda del sector cultural y tecnológico.

Secretaria de Cultura explicó que la legislación vigente tiene más de tres décadas y fue diseñada bajo una lógica centrada principalmente en el valor mercantil de las obras, en un contexto de formato análogo.

“La ley pasada es de 1992. En estas décadas se han actualizado los formatos; las películas ya no son únicamente en formato análogo, ahora existen múltiples formatos y actores dentro del ecosistema audiovisual. Era importante actualizarla”, señaló Claudia Curiel.

La nueva iniciativa —dijo Claudia Curiel— se construyó con base en los derechos culturales, incorporando el acceso democrático, la participación, el derecho a la identidad y a la memoria. Además, integra plenamente el ecosistema audiovisual digital y a las plataformas.

“El cine construye identidad, memoria y comunidad. Por eso era importante cambiar el paradigma y darle un enfoque de derechos culturales”, puntualizó Claudia Curiel.

Claudia Curiel destacó que la propuesta reconoce no solo a directores, productores y exhibidores, sino también a las audiencias como sujetas de derecho, garantizando el acceso a contenidos nacionales.

Uno de los cambios centrales es el fortalecimiento de la exhibición del cine mexicano en salas comerciales. Aunque la ley actual establece una cuota mínima de 10% de exhibición nacional, esta se revisaba anualmente, lo que —según explicó— colocaba al cine mexicano en horarios poco competitivos frente a producciones extranjeras.

Con la nueva propuesta: Se mantiene el 10% de exhibición nacional en salas; la revisión será semestral y con seguimiento semanal. Se amplía a 14 días la permanencia mínima de películas mexicanas en cartelera y las plataformas digitales deberán contar con una sección visible de promoción y recomendación de cine y audiovisual mexicano.

“Si todo el trabajo del Estado para producir no tiene una salida de exhibición, no tiene sentido”, subrayó Claudia Curiel.

Explicación en la Mañanera del Pueblo. ı Foto: Captura de pantalla.

Otro eje central es la preservación de la memoria audiovisual. La funcionaria indicó que actualmente no todo lo que se produce en México cuenta con un respaldo de archivo, lo que genera pérdida de patrimonio cultural.

La iniciativa establece el mandato de conservar, restaurar, digitalizar y difundir el acervo audiovisual a través de la Cineteca Nacional, bajo reglas claras de archivo y resguardo.

La propuesta también incorpora en la legislación el respaldo al fomento cinematográfico a través del Fomento al Cine Mexicano (Focine), garantizando su permanencia como política de Estado y no solo como programa presupuestario anual.

Claudia Curiel aseguró que existe el compromiso presidencial para fortalecer progresivamente el presupuesto destinado al cine nacional, sujeto a disponibilidad.

Asimismo, se plantea articular una política cinematográfica nacional coordinada por el Instituto Mexicano de Cinematografía en colaboración con estados y municipios, con el objetivo de descentralizar la producción y dar voz a comunidades pluriculturales, incluidos pueblos originarios y afromexicanos.

En cuanto a la segunda iniciativa, relacionada con el doblaje, Claudia Curiel recordó que en 2025 diversos intérpretes manifestaron preocupación por el uso sin consentimiento de sus voces mediante inteligencia artificial.

Claudia Curiel detalló que durante meses se sostuvieron reuniones con actores de doblaje, organizaciones autorales y la Consejería Jurídica para construir un marco que proteja el uso de la voz, frente a prácticas como la clonación digital.

“El tema de la regulación de la inteligencia artificial es hoy una discusión mundial”, indicó Claudia Curiel.

La iniciativa busca establecer salvaguardas legales para evitar el uso no autorizado de voces mediante tecnologías de IA, garantizando el consentimiento y los derechos laborales y patrimoniales de los intérpretes.

