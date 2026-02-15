Sheinbaum anuncia incentivo fiscal para la industria cinematográfica y audiovisual

Sheinbaum, acompañada de la actriz Salma Hayek, integrantes de su gabinete y figuras de la industria audiovisual, presentó estímulos al cine nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el anuncio de incentivos para la industria cinematográfica y audiovisual mexicana, bajo la premisa de que el acceso a la cultura es un derecho, y que el apoyo a la creatividad nacional es parte fundamental de su gobierno.

Estos estímulos consisten en un crédito fiscal contra el ISR equivalente a hasta el 30% del gasto realizado en territorio nacional, con un tope de 40 millones de pesos por producción.

Podrán acceder a él largometrajes de ficción y animación, series, documentales, procesos de posproducción y efectos especiales.

La mandataria federal realizó el anuncio en Palacio Nacional, acompañada de la actriz y productora Salma Hayek, la secretaria de Cultura Claudia Curiel de Icaza, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México Clara Brugada, la secretaria de Turismo Josefina Rodríguez Zamora y representantes del sector cinematográfico nacional.

Más productos filmados en México, el objetivo: Cultura

La secretaria Curiel de Icaza destacó que el incentivo se diseñó en coordinación con la Secretaría de Hacienda y con la propia comunidad cinematográfica.

Subrayó que el objetivo es evitar que producciones mexicanas se filmen en el extranjero por falta de apoyos y, al mismo tiempo, atraer inversión internacional, garantizando que el talento y la proveeduría nacionales sean los principales beneficiarios.

Esto en términos reales significa que vamos a tener más productos filmados en México, más trabajo para estudios y casas de posproducción nacional, porque tiene que haber una casa productora mexicana; no es solamente que vengan las empresas extranjeras a filmar Claudia Curiel, secretaria de Cultura



Por su parte, Salma Hayek celebró el anuncio y señaló que México cuenta con una diversidad ecológica, cultural y técnica sin comparación en el mundo, y que este apoyo coloca al país en una posición de alta competitividad frente a otras naciones que ya contaban con esquemas similares.

Sheinbaum destaca otras acciones en favor de cine y cultura

Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum también destacó avances en infraestructura y formación cinematográfica, entre ellos el incremento del 25% al presupuesto del IMCINE y la apertura de la Cineteca Chapultepec con ocho salas de última generación.

También, la expansión de la Escuela de Oficios de Cine en la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, donde se prevé certificar a alrededor de dos mil estudiantes en 2026 de forma gratuita.

Sheinbaum reiteró que la cultura es un derecho y no un privilegio, y que el objetivo de su gobierno es estar a la altura de la creatividad y el talento del pueblo mexicano.

