Morena acusa a Jorge Romero de buscar una dirigencia ‘a modo’ en el PAN

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, arremetió contra el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, a quien acusó de pretender mantenerse en el control del partido mediante un proceso interno diseñado para favorecer su permanencia en el cargo.

A través de redes sociales, la morenista sostuvo que Acción Nacional atraviesa una crisis de representatividad y afirmó que, tras los resultados electorales recientes, el partido ha sido rechazado por los ciudadanos en las urnas.

“Como el pueblo de México ya los mandó al basurero de la historia, y al ver que los rechazan en las urnas, Jorge Romero decidió organizar su propia reelección”, señaló.

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Como el pueblo de México ya los mandó al basurero de la historia, y al ver que los rechazan en las urnas, el jefe del cártel inmobiliario @JorgeRoHe decidió organizar su propia reelección, en contra del derecho de las militantes de @AccionNacional. Son unos misóginos, solo buscan… — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) June 11, 2026

Montiel Reyes también cuestionó las reglas planteadas para la renovación de la dirigencia panista, al considerar que limitan la participación efectiva de las mujeres en la contienda interna.

“Son unos misóginos, sólo buscan el poder por el poder”, afirmó.

La dirigente de Morena acusó además una presunta simulación en materia de paridad de género dentro de Acción Nacional, al señalar que las disposiciones internas permitirían posponer el acceso de las mujeres a la presidencia partidista.

“Resulta que son tan defensores de las mujeres que armaron una regla de paridad a su medida: sí habrá espacio para las mujeres, pero hasta que se termine de despachar con la cuchara grande en su reelección”, expresó.

En su mensaje, Montiel también aseguró que la dirigencia panista busca evitar una competencia interna abierta y acusó a Romero Herrera de intentar mantener el control del partido mediante mecanismos internos favorables a su proyecto político.

La morenista vinculó además al dirigente panista con los señalamientos que históricamente han realizado adversarios políticos sobre el denominado “cártel inmobiliario” en la Ciudad de México, y sostuvo que Acción Nacional se ha convertido en “un cascarón vacío” al servicio de intereses de grupo.

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MSL