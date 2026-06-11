Bloque Negro y policías protagonizan enfrentamiento cerca del Estadio Ciudad de México

Policías de la SSC utilizaron escudos para protegerse de los proyectiles lanzados por manifestantes en el puente hacia el Estadio Ciudad de México.

Un enfrentamiento entre jóvenes embozados del llamado Bloque Negro y policías antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital del país se registró en el puente vehicular de ingreso al Estadio Ciudad de México, procedente de la calzada de Tlalpan.

Los hechos violentos comenzaron después de haber iniciado el partido inaugural del Mundial de futbol 2026 y tuvieron una duración de al menos 45 minutos.

El encontronazo comenzó luego de que los elementos policiacos impidieron el acceso de los manifestantes a la zona del Estadio Ciudad de México.

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Durante la gresca, los inconformes utilizaron vallas metálicas, trafitambos, palos y piedras como proyectiles en contra de los uniformados.

Por su parte, el grupo antimotines empleó sus escudos y equipo de protección personal para cubrirse de las agresiones físicas registradas cerca del Estadio Ciudad de México.

#URGENTE 🚨I Se registran disturbios cerca del Estadio Ciudad de México



Momentos de tensión se vivieron en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, donde se reportaron quemas y la volcadura de un vehículo durante una serie de disturbios.



⚠️Imágenes muestran incendios y… pic.twitter.com/m4mzHbT5We — Josue Aguilar (@josuealeexis) June 11, 2026

Desalojan con gas a manifestantes cerca del Estadio Ciudad de México

Para disipar la movilización, los elementos de la SSC arrojaron gas de extintor de incendios en distintas ocasiones por los disturbios en el Estadio Ciudad de México.

El uso de estas sustancias químicas provocó irritación en los ojos y en la garganta de las personas que se encontraban en el perímetro del puente vehicular.

La confrontación concluyó metros adelante, sobre la calzada de Tlalpan y la calle de Tlalmanalco, debido a que los jóvenes manifestantes comenzaron a retirarse de la zona cercana al Estadio Ciudad de México.

Los elementos de la SSC detuvieron a una mujer por estos hechos, quien quedó en libertad más tarde.

En videos que circulan en redes sociales, se pudo ver la magnitud que tomó el enfrentamiento entre integrantes del Bloque Negro y policías de la CDMX.

"Estadio Ciudad de México":

Por los enfrentamientos registrados a las afueras del estadio durante el partido inaugural del Mundial 2026 pic.twitter.com/OYYIVup38C — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) June 11, 2026

México vence a Sudáfrica en partido inaugural del Mundial 2026

La Selección Mexicana de futbol derrotó 2-0 a su similar de Sudáfrica en el partido inaugural de la contienda global de futbol 2026.

Apenas al minuto 9 de juego, Julián Quiñones concretó el primer tanto del partido.

El dominio continuó por las bandas y el interior de la cancha gracias a los arribos de los mediocampistas Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez, quienes facilitaron la penetración en la defensiva de Sudáfrica.

Pese a generar múltiples opciones de gol y tener facilidades en la cancha, los errores de definición fueron constantes por parte de los atacantes mexicanos, contra un equipo que se quedó con 9 jugadores. La segunda anotación llegó hasta el minuto 73′, cuando Raúl Jiménez marcó el 2-0 definitivo.

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JVR