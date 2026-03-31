Euphoria 3: ¿Cuándo sale la tercera temporada en HBO MAX?

Tras el reciente lanzamiento del tráiler de Euphoria, en redes sociales se ha generado una gran expectativa sobre la tercera temporada de la serie protagonizada por personalidades como Zendaya, Sydney Sweeney o Jacob Elordi.

Tras el éxito de sus dos primeras temporadas, los fanáticos esperaban con ansias noticias sobre la temporada 3 y tras varios aplazamientos, estamos a punto de ver los nuevos episodios de Euphoria en la plataforma de HBO MAX.

¿Cuándo sale la tercera temporada de Euphoria?

La tercera temporada de la serie se estrena este 12 de abril a través de la plataforma de HBO MAX. Sin duda, se trata de uno de los estrenos más esperados por el público, al ser una serie muy exitosa a nivel internacional que cuenta con actores que son grandes estrellas de Hollywood actualmente.

El rodaje comenzó en enero de 2025 debido a los retrasos que ocasionaron algunos eventos ajenos a la producción, como la huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos y el trabajo paralelo del director Sam Levinson en The Idol.

Cabe recordar que anteriormente, se llegó a poner en duda la llegada de esta tercera temporada de la serie por problemas en las agendas de los actores y también rumores de una cancelación inminente. Sin embargo, todo eso ya forma parte del pasado.

Maddy helps Cassie with her OnlyFans venture in Season 3 of ‘Euphoria.’



Cassie: “Maddy’s been helping me”

Nate: “My Maddy?”

Cassie: “She was my best friend…” pic.twitter.com/9AsUvzwoXq — Pop Base (@PopBase) March 30, 2026

El avance nos muestra nuevos detalles de qué harán los personajes principales varios años después de haber terminado su época como estudiantes. En ese sentido, se nos revela que Rue viajó a México, pero sigue enfrentando grandes problemas con las drogas.

También se nos muestran las vidas de personajes como Nate y Cassie, quienes ambos viven en los suburbios y Maddie es quien toma atrevidas fotos de su ex mejor amiga para sus redes sociales, mientras que ella misma forma parte de un strip club.

Mientras tanto, Jules se dedica a la prostitución y Lexi ha logrado abrirse paso en la industria del entretenimiento en Hollywood. La temporada final de la serie promete mucha intensidad y drama juvenil.

En Euphoria 3 podremos ver a Eric Dane, Chloe Cherry, Martha Kelly y Colman Domingo. También destaca la participación de Rosalía, quien formará parte de este universo como integrante del strip club en el que está relacionada Maddie.