Sistema del Amor, ¿Dónde ver el drama chino animado?

La serie en formato vertical Sistema del Amor es un drama chino animado sobre un hombre que se reúne con una zombie en medio de un apocalipsis con la intención de evolucionar a la humanidad y así salvarla.

¿De qué trata Sistema del Amor?

Sistema del Amor sigue una historia que ocurre en el fin del mundo. Cuando el apocalipsis cae sobre la humanidad y el noventa por ciento de las personas se convierte en zombis, yo activo accidentalmente un sistema del amor.

Sistema del Amor ı Foto: Especial

Pronto descubro que el sistema no limita la especie, así que capturo a una zombi de extraordinaria belleza llamada Valentina Cruz y empiezo a ganarme su favor alimentándola con carne cruda para aumentar su nivel de afinidad.

En medio del caos aparecen mis vecinos de la vida pasada, la pareja formada por Diego Herrera y Camila Torres, quienes una vez me traicionaron y ahora vienen a exigir comida. Reconozco de inmediato su verdadera naturaleza y me niego a ayudarlos.

Además, descubro que si conquisto a Camila, el sistema me recompensará con frutas, verduras e incluso una propiedad. Decido entonces saquear todos los suministros del edificio mientras pongo a prueba hasta dónde llega la obediencia de Valentina. Entretanto, Diego y Camila, desesperados por apoderarse de la comida, planean atacarme en plena noche… sin imaginar que ya he descubierto sus intenciones y que el enfrentamiento es inevitable.

¿Dónde ver Sistema del Amor?

Puedes ver todos los episodios de la serie que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 3 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

Encerrada en su Olvido: Laura Queiroz pasó de ser una pequeña tratada como princesa por sus padres, a quedar encerrada en el refrigerador por bajar un grado la temperatura para su hermana con fiebre. A pesar del riesgo, la mamá decide abandonar a la pequeña, dejado a un lado los buenos momentos que pasaron juntos y yéndose con su otra hija al hospital de inmediato. Mientras, la pequeña Laura solo recordaba los buenos momentos de su corta vida.

El guardia que me robó el corazón: Hugo es un simple guardia de seguridad en un complejo residencial, hasta que una reparación de plomería lo cruza con Gloria, una poderosa y hermosa dueña atrapada en un matrimonio arreglado. Para librarse de ese destino, Gloria lo usa como escudo. Pero Hugo no solo la protege de matones y mafiosos, también la salva en el momento más crítico, consigue inversiones imposibles y demuestra que su verdadero poder va mucho más allá de su uniforme.

El regreso de la duquesa vengadora: Regina de la Cruz renació con una misión es clara: Castigar a su miserable esposo, divorciarse de él y proteger a su familia. Y es que la mujer sufrió el desprecio de Ignacio Salinas, su esposo desde el inicio, quien simplemente la dejó de lado incluso en su noche de bodas. La mujer buscaba el triunfo de su esposo y aguantaba maltratos.