En el anterior Pesos y Contrapesos analicé el Indicador de Confianza Empresarial, confianza que, sobre todo para invertir directamente en la producción de bienes y servicios, la creación de empleos y la generación de ingresos, en diciembre se ubicó, en escala de 0 a 100, en 29.2 puntos (un año antes 34.8), bajos y a la baja. Ahora toca el turno al Indicador de Confianza del Consumidor, ICC, que en diciembre se ubicó, en la misma escala, en 44.7 puntos (47.1 un año antes), bajos y a la baja.

El Inegi calcula el ICC a partir de las respuestas que los consumidores encuestados dan a estas cinco preguntas. ¿Cómo es la situación económica familiar, hoy, comparada con la de hace doce meses? ¿Cómo será la situación económica familiar, dentro de doce meses, comparada con la de hoy? ¿Cómo es la situación económica del país, hoy, comparada con la de hace doce meses? ¿Cómo considera que será la situación económica del país, dentro de doce meses, comparada con la de hoy? ¿Cómo es el momento actual, comparado con el de hace un año, para la adquisición de enseres domésticos?

Este fue el ICC, para cada una de las preguntas, en diciembre de 2024 y de 2025. ¿Cómo es la situación económica familiar, hoy, comparada con la de hace doce meses? 51.4 y 51.3, la confianza bajó. ¿Cómo será la situación económica familiar, dentro de doce meses, comparada con la de hoy? 58.6 y 57.4, la confianza bajó. ¿Cómo es la situación económica del país, hoy, comparada con la de hace doce meses? 43.7 y 39.4; la confianza bajó ¿Cómo considera que será la situación económica del país, dentro de doce meses, comparada con la de hoy? 51.3 y 44.4, la confianza bajó. ¿Cómo es el momento actual, comparado con el de hace un año, para la adquisición de enseres domésticos? 30.4 y 31.0, la confianza aumentó.

Resultados: (i) hubo mayor confianza en lo relacionado con el presente (51.3) y el futuro de la economía familiar (57.4), que en lo referente al presente (39.4) y al futuro (44.4) de la economía nacional; (ii) los consumidores encuestados consideraron que la situación económica familiar será mejor en los próximos doce meses (57.4), de lo que fue en los últimos doce (51.3); (iii) consideraron que la situación económica nacional será mejor en los próximos doce meses (44.4), de lo que fue en los últimos doce (39.4); (iv) consideraron que, pese a que a la economía nacional no le irá muy bien en los próximos doce meses (44.4), el desempeño de la economía familiar será mejor (57.4); (v) pese a lo anterior, en lo relacionado con las posibilidades, en el momento actual, comparadas con las de hace un año, para comprar enseres domésticos, el grado de confianza de los consumidores encuestados fue el menor (31.0).

Este fue el promedio mensual del ICC, a lo largo de los primeros siete años de la 4T: 2019, 44.8 puntos; 2020, 37.0; 2021, 42.9; 2022, 42.6; 2023, 45.8; 2024, 47.8; 2025, 45.9. Todos los años por debajo de los 50 puntos. Promedio: 43.8 puntos.

Del ICC tenemos información a partir de abril de 2001, y lo que llama la atención es que nunca se ha ubicado por arriba de los 50 puntos. El peor resultado fue el de enero de 2017, 28.7 puntos, y el mejor el de octubre de 2024, en 48.9 puntos. Promedio durante esos 297 meses: 40.5 puntos.

¿Cómo afecta, esta baja confianza de los consumidores, a su bienestar, sobre todo consumo y ahorro?