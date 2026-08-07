Soberanía, motivo para analizar alternativa: CSP

Ante los cuestionamientos que surgieron contra el plan para explorar la posibilidad de que México extraiga gas natural de yacimientos no convencionales, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que la “motivación” detrás de este plan es alcanzar una soberanía energética, de manera que el país deje de depender del exterior para garantizar la disponibilidad de este combustible.

“Cuál es la motivación principal? La soberanía energética. Que México pueda depender lo menos posible de energéticos importados. Es un asunto de seguridad nacional y soberanía. Lo busca Estados Unidos, lo busca Europa, lo busca Corea, lo busca todos los países del mundo, Japón”, dijo Claudia Sheinbaum este viernes en Palacio Nacional.

Además, mencionó que el plan aún no es un hecho, ya que primero se habrá de verificar si los puntos contemplados para explotación cuentan con las condiciones que el Comité de expertos sugirió considerar para realizar las perforaciones.

“Primero vamos a ver si hay agua salada para ver si es factible o no. Ni siquiera se ha tomado la decisión. Entonces, es una decisión que es qué es lo que le conviene al país hacia adelante en su desarrollo… Nada más ver si hay agua salada en el subsuelo y cuánta. Es todo. Ni siquiera hemos avanzado más allá. Pero es un asunto de soberanía en la que todas y todos los mexicanos deberíamos de pensar. Entonces, eso es lo que motiva esta investigación”, insistió.

Agregó: “Seguimos investigando biomasa, seguimos investigando eh si hay más o posibilidades geotérmicas eh las hidráulicas, la de generar con electricidad porque hay de agua, cada vez son más difíciles también porque grandes presas pues ya tampoco se pueden hacer porque significarían mover a poblaciones”.

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FGR