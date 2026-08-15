Con Trump van más de 271,000 paisanos repatriados desde 2025

Más de 271 mil mexicanos han sido repatriados desde Estados Unidos, a raíz de la política antimigratoria que Donald Trump emprendió desde el primer día de su segundo mandato.

El director del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes, expuso que desde el 20 de enero de 2025 al 13 de agosto de este año se han recibido a 271 mil 193 connacionales, de los cuales 171 mil 508 ingresaron vía terrestre, mientras que 99 mil 685 fueron por vía aérea, a través de 816 vuelos en los aeropuertos de Villa Hermosa, Tapachula, Cancún, Mérida, Oaxaca, Morelia, Campeche, San Luis Potosí y la Ciudad de México.

El Dato: ONG detallaron que pese al descenso en las detenciones de migrantes en la administración Trump, aumentó la cifra de migrantes muertos en el desierto de Arizona de 59 a 79.

En la conferencia de prensa presidencial, el funcionario detalló que 95 por ciento de los repatriados son originarios de los siguientes estados: Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Puebla y Estado de México.

Salomón Céspedes aseguró que durante la recepción de los paisanos se ha procurado el trato digno, para que lleguen a un lugar mejor del que llegaron.

200 mil personas fueron trasladadas a sus lugares de origen

“Es importante recalcar que, en todo momento, se da un trato digno a todas y a todos nuestras hermanas y hermanos migrantes. Ellos saben que hoy llegan a un mejor México del que dejaron, ya que contamos con una Presidenta que siempre ha estado pendiente del bienestar de todas y todos los mexicanos”, dijo.

Recordó que para garantizar un buen recibimiento a los connacionales repatriados se puso en marcha el programa México te abraza, para que al tocar territorio cuenten con alimentos, cuenten con una valoración médica así como las facilidades para ponerse en contacto con sus familias.

VOLVER A EMPEZAR ı Foto: Especial

Al respecto, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, sostuvo que los centros de atención donde se recibe a los mexicanos han operado de manera permanente todos los días, con la participación de 34 dependencias federales.

Comentó que por medio de estas estancias se han proporcionado un millón 567 mil servicios, como la entrega de raciones de comida, traslados a comunidades de origen, asistencia para afiliarse al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o a programas sociales, entre otros.

“Todo el Gobierno trabaja para que nuestras heroínas y héroes en retorno puedan reintegrarse a sus comunidades en su país natal, porque entendemos que volver no siempre es fácil, implica dejar atrás sueños y empezar de nuevo. Por eso, les decimos que no están solas ni solos. México es su hogar. Siempre los vamos a recibir con dignidad, con respeto y con los brazos abiertos”, dijo.

En cuanto a la recepción de migrantes originarios de otros países, Salomón Céspedes comentó que se han recibido alrededor de 19 mil personas y en la última semana fueron 216.

Aseguró que a partir del incendio en el centro de Ciudad Juárez, donde migrantes perdieron la vida, se establecieron protocolos para evitar que una situación así se repita, por lo que sostuvo que actualmente se brinda atención para también garantizar que el trato a personas en movilidad de otras nacionalidades también tengan la garantía del respeto a sus derechos.

“Y en ese aspecto se vienen privilegiando protocolos y supervisiones de manera permanente en estricto apego a temas y protocolos de protección civil, pero, sobre todo, de derechos humanos. Hoy en día las estancias tienen otro rostro, no tiene ningún tipo de acción que tenga que ver con temas carcelarios. Hay libertad, hay acciones”, aseguró.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que México te abraza cuenta con los recursos suficientes para atender a las y los paisanos repatriados a quienes se les facilita el regreso a sus comunidades de origen.

En la frontera sur se vivían casos como Ceuta: Trump

| Redacción |

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que bajo el gobierno de su antecesor, el demócrata Joe Biden, el país vivió a diario un episodio de entrada masiva de inmigrantes ilegales, como el ocurrido recientemente en Ceuta, España.

“Lo vieron el otro día en España, ¿verdad? Ahora imaginen: dejaron entrar a 65 mil personas. Recuerden: 25 millones de personas (en cuatro años), nosotros estábamos peor. Fue así cada día en nuestro país, durante meses y meses”, dijo en referencia a los indocumentados que alega que había en EU antes de su mandato.

En un mitin en el condado de Nassau, en Nueva York, el republicano arremetió contra la política migratoria de “frontera abierta” a la que atribuyó la entrada de “muchos criminales”, criticó a la entonces zar de la frontera, la exvicepresidenta y excandidata presidencial demócrata, Kamala Harris, y enfatizó que su Gobierno tiene “la facultad de sacar del país a las personas que están aquí ilegalmente”.

Trump centró su discurso en la reducción del crimen su liderazgo, en concreto en Nueva York, que durante años estuvo azotada por la violencia de pandillas, y ofreció su respaldo al alcalde de Nassau, el republicano Bruce Blakeman, que se presenta como candidato por el partido a gobernador del estado frente a la actual mandataria, la demócrata Kathy Hochul, señalándolo como un defensor de la ley.