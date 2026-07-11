Pemex niega fracking en la Huasteca Potosina; renovación de permiso para explosivos era preventivo, aclara

Petróleos Mexicanos (Pemex) negó que realice actividades de fracturamiento hidráulico (fracking) en la Huasteca Potosina y aclaró que un oficio enviado al ayuntamiento de San Antonio, San Luis Potosí, sobre el uso de material explosivo fue interpretado de manera incorrecta como el inicio de ese tipo de operaciones.
A través de un comunicado, la empresa estatal explicó que el documento, remitido el 30 de junio de 2026, forma parte del procedimiento administrativo para conservar vigente un permiso federal relacionado con el posible uso de explosivos.
Indicó que este trámite no autoriza ni implica el arranque de actividades de perforación, exploración o extracción en la entidad.
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Pemex precisó que los trabajos de exploración y explotación de yacimientos no convencionales, conocidos como fracking, no utilizan materiales explosivos en ninguna de sus etapas.
La compañía afirmó que esa confusión derivó en diversas publicaciones periodísticas, lo que posteriormente provocó manifestaciones ciudadanas en municipios de la región.
De acuerdo con el comunicado, la actualización del permiso busca mantener la autorización para emplear materiales explosivos únicamente si llegaran a ser necesarios en campos previamente registrados ante las autoridades competentes o para eventuales estudios de adquisición sísmica.
La empresa señaló que, en San Luis Potosí, esos registros corresponden a los campos San Pedro, ubicado en los municipios de San Antonio y Tanlajás, donde existen cuatro pozos, y Limón, localizado en Ébano, con tres pozos.
“La actualización del permiso constituye una medida de carácter preventivo destinada a garantizar la capacidad de respuesta ante una contingencia en esos pozos, sin que ello autorice o implique, por sí mismo, la realización de actividades de perforación, exploración o extracción en el estado”, se lee en el comunicado de Pemex.
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