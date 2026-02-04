Pemex anuncia inversiones por 425 mil mdp en 2026

El director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, anunció, durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, inversiones por 425 mil millones de pesos durante 2026, como parte de sus proyectos estratégicos para incrementar la producción de petróleo y gas natural.

La inversión se enmarca dentro del Plan de Infraestructura 2026-2030, que contempla un monto global de 5.6 billones de pesos, así como en el Plan de Fortalecimiento de Pemex 2025-2035, cuyo objetivo central es garantizar la seguridad energética del país y fortalecer la viabilidad financiera de la empresa productiva del Estado.

Además, Víctor Rodríguez Padilla refirió que derivado de la significativa reducción a la deuda de Pemex, los pagos realizados a proveedores y la estabilización e incremento en el procesamiento de hidrocarburos, México está cerca de alcanzar la meta de autosuficiencia petrolera, particularmente en cuanto a su trabajo con la producción de fertilizantes.

“Nos estamos acercando al objetivo de la autosuficiencia. Y lo más importante es reafirmar el compromiso de Petróleos Mexicanos, de apoyar a los pequeños productores agrícolas y fortalecer la soberanía alimentaria. Pemex no sólo produce energía, también produce insumos para impulsar el desarrollo agrícola y el bienestar de las familias campesinas”, aseguró durante la conferencia presidencial.

Al presentar un balance de los resultados obtenidos el último año, destacó que entre 2018 y 2025 se consiguió reducir la deuda financiera en 20 mil millones de dólares, equivalente a 20.1 por ciento, luego de haber enfrentado un crecimiento de 129.5 por ciento entre 2007 y 2018.

Refirió que la deuda financiera del año pasado, que se encuentra en 84.5 mil millones de dólares, es la más baja en los últimos 11 años.

Describió este indicador como resultado de la “disciplina financiera, planeación rigurosa, eficiencia operativa y una coordinación estrecha”, que se ha sostenido con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el marco de los bonos que se activaron para apoyar a la petrolera, con la meta de que consolide su autosuficiencia para 2027.

Otro indicador destacado por el director fue que en septiembre se implementó un programa de financiamiento de inversión coordinado con Banobras y Hacienda, con el cual se consiguió abonar 390 mil 203 millones de dólares en el pago a proveedores, lo que a su vez, destacó, fortaleció las cadenas productivas y ayudó a recuperar la confianza de “miles” de empresas.

En este contexto, también remarcó la mejora de la calificación crediticia para Pemex de parte de calificadoras internacionales, lo cual tampoco había ocurrido en 11 años.

“Refleja la credibilidad y confianza en las acciones adoptadas para garantizar la sostenibilidad de nuestra querida empresa petrolera. El Gobierno de México ha obtenido el reconocimiento internacional por la ejecución de esta estrategia. Ese reconocimiento envía una señal clara a los mercados. Pemex es una empresa que está incrementando su fortaleza financiera, credibilidad y sostenibilidad en en el corto y largo plazos”, dijo.

En este marco también expuso que la producción nacional aumentó en más de un millón 200 mil barriles diarios.

El procesamiento de crudo alcanzó los 1.5 millones de barriles por día, lo cual atribuyó a la mejora de la infraestructura y optimización de la operación en las refinerías, destacando que el rendimiento actual ya pasó del 60 por ciento y la meta es llegar al 80 por ciento de destilado.

Otro dato positivo es que el margen de refinación se encuentra en buenos estándares, que ya es considerado rentable para el país, ya que llevó a que las ventas de petrolíferos de alto valor, como gasolina, diésel y turbosina, aumentaran 8 por ciento de julio a septiembre.

El director subrayó que esto también ha significado para México reducir su dependencia de las importaciones, alcanzar una mayor seguridad energética y el fortalecimiento de la soberanía.

“En suma, estas refinerías, estas instalaciones mejoran su desempeño, crean valor y elevan la garantía de que no falte combustible en el país en beneficio del pueblo de México”, dijo.

Asimismo, mencionó el fortalecimiento de la petroquímica, al aumentar en 21 por ciento la producción de fertilizantes fosfatados y nitrogenados.

“Pemex no solo produce energía, también produce insumos para impulsar el desarrollo agrícola y el bienestar de las familias campesinas”, comentó.

Sobre la inversión productiva, comentó que la meta es crecer en 34 por ciento, equivalente a 427 millones de pesos, la inversión productiva.

“Esta inversión está orientada por los estratégicos que aseguran la producción, mayor eficiencia y sostenibilidad en el mediano y largo plazo”, subrayó.

En materia de gas, al que se refirió como el “combustible de la transición energética”, apuntó el desarrollo de proyectos estratégicos para alcanzar una producción de cuatro mil 500 millones de pies cúbicos diarios, con una meta sexenal de alcanzar los 5 mil millones.

