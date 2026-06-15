Asesinan a 11 alcaldes del país en tan sólo 21 meses

Desde el 1 de octubre de 2024 hasta la fecha suman 11 alcaldes en funciones asesinados en el país, de acuerdo con un recuento hecho por La Razón.

Los datos registrados muestran que en el último trimestre de 2024 hubo tres homicidios de ediles. La cifra subió a siete para todo 2025 y en lo que va de 2026 hay una víctima.

Hasta el momento los municipios con más delitos cometidos contra los alcaldes son Santiago Amoltepec, San Mateo Piñas, Candelaria Loxicha y San Miguel Amatitlán, Tacámbaro, Tepalcatepec y Uruapan.

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El Dato: De acuerdo con organizaciones como Data Cívica y registros estadísticos, casi el 80 por ciento de los ataques contra figuras políticas ocurren a nivel municipal.

Además, Pisa Flores, Metlatónoc, Chilpancingo y Tancanhuitz.

El caso más reciente ocurrió el pasado viernes, cuando un grupo armado atacó al alcalde de San Miguel Amatitlán, Joel Ángel Bravo Martínez. La agresión ocurrió cuando salía de su domicilio.

Días antes, Bravo Martínez fue víctima de un presunto asalto reportado en la carretera a Acatlán-Oaxaca, en inmediaciones del municipio de Santiago Petlalcingo, Puebla.

VÍCTIMAS DEL CRIMEN ı Foto: Especial

De acuerdo con medios locales, el alcalde se trasladaba en una camioneta acompañado de tres miembros de su equipo de trabajo, cuando desconocidos lo emboscaron, lo obligaron a descender y lo despojaron de sus pertenencias.

Medios de información indicaron que el alcalde expresó preocupaciones por su seguridad tras ese incidente y que habría solicitado protección a autoridades estatales.

3 de los alcaldes ultimados pertenecían a Morena

La muerte del edil generó diversas reacciones de diferentes actores políticos como el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, quien informó que instruyó al Gabinete de Seguridad del estado brindar todo el respaldo necesario a la Fiscalía General del Estado en las investigaciones que ya se encuentran en curso.

El mandatario estatal añadió que desde el primer momento se desplegó un operativo interinstitucional en la zona con el objetivo de localizar y detener a los responsables, así como garantizar que este crimen no quede impune.

“En Oaxaca no permitiremos que la violencia se imponga sobre la ley ni sobre la voluntad de nuestras comunidades. Reitero mi compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con las instituciones estatales y federales para preservar la paz, fortalecer la seguridad y garantizar que hechos como éste sean castigados con todo el peso de la ley”, dijo el gobernador.

También actores de la oposición se manifestaron, como el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien comentó que este hecho no es aislado “y es una muestra más de violencia que sigue ganando terreno en el país mientras Morena es incapaz de garantizar seguridad y hacer valer la ley”.

El Tip: Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), se documentó el asesinato de 25 ediles en funciones en México.

“Cada alcalde asesinado representa un ataque directo contra las instituciones democráticas y contra el derecho de las comunidades a vivir en paz. México no puede seguir normalizando que quienes fueron electos para servir a su pueblo sean perseguidos y asesinados por los cárteles del crimen organizado”, dijo Alito Moreno.

Joel Bravo Martínez llegó a la presidencia municipal tras ganar los comicios de 2024 bajo la coalición integrada por PAN, PRI y PRD. Él militaba enel PAN.

Un día antes del asesinato del presidente municipal de San Miguel Amati-tlán, ocurrió otro atentado contra uno de sus homólogos, en este caso contra el de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, César Figueroa, quien resultó herido, pero sobrevivió.

La agresión ocurrió en una de las avenidas principales del centro de esa población de la Sierra Sur, cuando el edil participaba en labores para la excavación de una calle. Hasta ahí llegaron unos sujetos en motocicleta y abrieron fuego contra él.

Hasta el momento, el partido político con más alcaldes muertos es Morena con tres ediles ejecutados, mientras que el PAN, PVEM, PT y PRD e Independiente reportan un caso.

Los otros ediles víctimas de homicidio de Santiago Amoltepec, San Mateo Piñas, Candelaria Loxicha fueron electos mediante el sistema de usos y costumbres. Mientras que el exalcalde Uruapan, Carlos Manzo, asesinado en noviembre de 2025, llegó al cargo como candidato independiente.

Los alcaldes de Morena ejecutados son de Tancanhuitz, Tacámbaro y Tepalcatepec. En el primer caso, el crimen en contra de Jesús Eduardo Franco Lárraga ocurrió en junio de 2025; mientras que el segundo y tercer hecho sucedieron en junio de 2025 y las víctimas fueron Salvador García Bastida y Martha Laura Mendoza Mendoza, respectivamente.

De acuerdo con la organización Integralia, 2025 confirma que la violencia político-electoral no depende exclusivamente del calendario electoral.

Aunque no fue un año electoral típico (salvo la elección judicial y de ayuntamientos en dos entidades), se registraron 382 casos de violencia política, el segundo nivel más alto desde 2018. El incremento de 383.5 por ciento frente a 2019 sugiere que la violencia política se ha desvinculado parcialmente de los ciclos electorales.

Los datos analizados por este medio muestran que en octubre de 2024 sucedió el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, del PRD.

En tanto, en 2025 sujetos armados atentaron en contra del edil del Partido Verde, Miguel Solórzano, así como del petista, Isaías Rojas Ramírez.