Harfuch y Trevilla revisan operativo con productores

los secretarios de Seguridad y de la Defensa en Michoacán, en foto de archivo.

Los titulares de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, se reunieron ayer con productores de aguacate en Morelia, Michoacán, para revisar el dispositivo desplegado en las zonas de cultivo, empaque y traslado del fruto.

La reunión se realizó a puerta cerrada en la XXI Zona Militar y, hasta el cierre de la jornada, las autoridades federales no anunciaron nuevos despliegues ni modificaciones a la estrategia vigente. La revisión ocurrió sin la participación del Gobierno de Michoacán, pese a que las acciones de seguridad se desarrollan en coordinación con autoridades estatales.

El Tip: En el 1.er semestre de 2026 productores mexicanos exportaron 730 mil 395 toneladas de aguacate a EU.

Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno de la entidad, confirmó que la administración local no recibió convocatoria para asistir y señaló que desconocía las razones por las que quedó fuera de la reunión. El funcionario planteó que los propios productores pudieron solicitar una conversación directa con las autoridades federales.

Fuentes cercanas al encuentro señalan que las pláticas se concentraron en las medidas aplicadas después de que Washington suspendió temporalmente las labores de sus inspectores por motivos de seguridad. Entre las acciones previas están el refuerzo militar y de la Guardia Nacional, además de bases para proteger empacadoras, carreteras y puntos de inspección ligados a la exportación.

Otro componente que se trató en la reunión fue la concentración de inteligencia en Uruapan, Zamora y Los Reyes, donde las autoridades buscan contener la extorsión contra productores y empresas de distintos rubros comerciales.

Horas antes, Estados Unidos confirmó la reanudación total de sus actividades en la entidad y restableció las operaciones necesarias para la inspección y exportación de aguacate, lo que habría dado motivo para acelerar esta reunión.