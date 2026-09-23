Invertirá CDMX 234 mdp para mejorar 189 mercados públicos

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, presentó el Programa Presupuesto Participativo para Mercados Públicos en la alcaldía Iztacalco.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció una inversión de 234 millones de pesos para mejorar, este año, 189 mercados públicos de las 16 alcaldías, mediante un nuevo esquema de participación en el que las y los locatarios decidirán, a través de asambleas, las obras prioritarias y vigilarán el ejercicio de los recursos.

Al presentar el Programa Presupuesto Participativo para Mercados Públicos, la mandataria capitalina informó que con ello, en 2025 y 2026, su administración habrá destinado 468 millones de pesos para transformar 270 mercados públicos, cerca de 80 por ciento de los existentes en la capital.

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, presentó el Programa Presupuesto Participativo para Mercados Públicos en la alcaldía Iztacalco. ı Foto: Gobierno CDMX

“En dos años habremos invertido 468 millones de pesos para transformar 270 mercados públicos, casi el 80 por ciento. Sólo en 2026, 234 millones para invertir en 189 mercados y beneficiar a más de 41 mil locatarias y locatarios con mercados más seguros y dignos”, afirmó.

Reunida con locatarias y locatarios en el Auditorio de la Utopía Mixiuhca, en la alcaldía Iztacalco, Brugada Molina explicó que este año cada uno de los 189 mercados contemplados en el programa recibirá un millón de pesos, recursos que serán administrados por una comisión elegida en asamblea, mientras que otra comisión se encargará de vigilar su ejercicio.

Locatarias y locatarios de las 16 alcaldías se reunieron en el Auditorio de la Utopía Mixiuhca para conocer las nuevas reglas de inversión directa en centros de abasto. ı Foto: Gobierno CDMX

El objetivo es que sean las propias comunidades de los mercados quienes determinen qué obras requieren, a partir de las necesidades de protección civil y prevención de riesgos, con el acompañamiento del Gobierno de la Ciudad de México.

En ese sentido, detalló que los recursos deberán priorizar la atención de instalaciones eléctricas para prevenir cortocircuitos e incendios; instalaciones de gas para evitar riesgos de explosiones; redes hidráulicas y sanitarias para resolver problemas de drenaje; así como techumbres, muros e impermeabilización para atender riesgos estructurales y evitar el deterioro de las instalaciones.

Locatarias y locatarios de las 16 alcaldías se reunieron en el Auditorio de la Utopía Mixiuhca para conocer las nuevas reglas de inversión directa en centros de abasto. ı Foto: Gobierno CDMX

Brugada Molina subrayó que el nuevo modelo busca que los recursos lleguen directamente a las necesidades de cada mercado y que las obras sean definidas por quienes trabajan cotidianamente en estos espacios. “Vamos a formar dos comisiones: la comisión de administración de los recursos y una comisión de vigilancia. Así que aquí está la confianza en todos ustedes”, explicó.

La mandataria capitalina destacó que su gobierno proporcionará acompañamiento técnico y administrativo durante todo el proceso. Para ello, se contará con 60 arquitectas, arquitectos, ingenieras e ingenieros que estarán a pie de los mercados y acompañarán las obras desde la cotización hasta su ejecución.

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, presentó el Programa Presupuesto Participativo para Mercados Públicos en la alcaldía Iztacalco. ı Foto: Gobierno CDMX

Además, cada mercado contará con una persona asesora técnica y con acompañamiento administrativo para garantizar que los trabajos se realicen de manera adecuada y que los recursos sean ejercidos conforme a las necesidades definidas por las y los locatarios. “Es un esquema participativo en el que queremos que ustedes se involucren para que generemos más economía local”, destacó.

La jefa de Gobierno señaló que, al permitir que las y los locatarios elijan a las pequeñas empresas encargadas de realizar los trabajos, se busca que una mayor proporción del recurso permanezca en las comunidades y fortalezca la economía de los barrios. Detalló que existen nueve mercados que requieren intervenciones de mayor magnitud, por lo que serán atendidos mediante obras a cargo de la SOBSE (Secretaría de Obras y Servicios), como ocurrió el año pasado.

El Gobierno de la Ciudad de México asignará un millón de pesos a cada uno de los 189 mercados seleccionados en 2026 para atender riesgos e infraestructura. ı Foto: Gobierno CDMX

Recordó que el programa tendrá continuidad, y enlistó: en 2025 fueron mejorados 81 mercados; durante 2026 serán intervenidos 189 y para 2027 se contempla apoyar a otros 190. De esta manera, los primeros mercados atendidos en 2025 volverán a recibir apoyo en 2027. “No habrá mercado grande o pequeño, céntrico o periférico, que quede fuera de este esquema de gobierno”, afirmó.

Brugada Molina planteó como meta que, de manera progresiva, cada año pueda destinarse un millón de pesos a cada mercado público, con el propósito de garantizar un esquema permanente de mejoramiento.

El Gobierno de la Ciudad de México asignará un millón de pesos a cada uno de los 189 mercados seleccionados en 2026 para atender riesgos e infraestructura. ı Foto: Gobierno CDMX

Destacó que los mercados generan alrededor de 300 mil empleos y producen un valor económico anual superior a los 10 mil millones de pesos. “Defender a los mercados públicos es tomar partido por la economía local frente a las concentraciones de riqueza, en las grandes corporaciones, en los grandes negocios”, señaló.

En este sentido, explicó que en los mercados el dinero circula dentro de los barrios, genera empleos y fortalece las economías de las colonias, además de favorecer una economía de proximidad que reduce traslados y fortalece a productores y comerciantes locales.

Comisiones electas en asambleas administrarán y vigilarán los recursos públicos destinados a la prevención de riesgos e instalaciones en los mercados. ı Foto: Gobierno CDMX

La mandataria capitalina agregó que uno de los retos pendientes es lograr que los mercados sean cada vez más competitivos para las familias de la ciudad, por lo que convocó a las y los locatarios a participar en un diálogo para identificar mecanismos que permitan reducir costos y ofrecer mejores precios a la población. “Más inversión, más seguridad, más democracia para cuidar ese enorme patrimonio cultural y económico de la ciudad, que son nuestros mercados”, concluded.

La secretaria de Desarrollo Económico (SEDECO), Manola Zabalza Aldama, informó que el objetivo de este programa es brindar mantenimiento prioritario a las instalaciones eléctricas, gas, hidrosanitarias y mejorar las medidas contra incendios mediante un esquema de seguridad operacional en los 340 mercados de la ciudad.

Brugada anuncia inversión para comerciantes. ı Foto: Gobierno CDMX

Precisó que a través de la Secretaría de Obras y Servicios y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRYPC), se realizaron asambleas con los locatarios para elaborar un diagnóstico sobre las necesidades de cada mercado.

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