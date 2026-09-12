Futbol Mexicano

La dura lesión de Dagoberto Espinoza ante el Cruz Azul por la que podría perderse TODO el torneo con América (VIDEO)

El América arrancó el partido ante el Cruz Azul de la peor manera posible con la dura lesión de Dagoberto Espinoza, por la que tuvo que salir en el carrito de las asistencias

Dagoberto Espinoza salió en el carrito de las asistencias del campo.
Dagoberto Espinoza salió en el carrito de las asistencias del campo. Foto: Mexsport
Por:
Diego Chávez Ortiz

El América no inició nada bien el partido ante el Cruz Azul y antes de llegar a la media hora de partido el lateral mexicano Dagoberto Espinoza tuvo que salir de cambio por una dura lesión de sufrió en la rodilla, ya que se tiró al césped y se tocó esa zona.

Cabe recalcar que el lateral mexicano venía de una lesión en la misma zona por la que tuvo que ausentarse la actividad varios meses y ahora volverá a estar lejos de las canchas con las Águilas por una lesión que tiene pinta de ser la misma que sufrió el año pasado.

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