La dura lesión de Dagoberto Espinoza ante el Cruz Azul por la que podría perderse TODO el torneo con América (VIDEO)

El América no inició nada bien el partido ante el Cruz Azul y antes de llegar a la media hora de partido el lateral mexicano Dagoberto Espinoza tuvo que salir de cambio por una dura lesión de sufrió en la rodilla, ya que se tiró al césped y se tocó esa zona.

Cabe recalcar que el lateral mexicano venía de una lesión en la misma zona por la que tuvo que ausentarse la actividad varios meses y ahora volverá a estar lejos de las canchas con las Águilas por una lesión que tiene pinta de ser la misma que sufrió el año pasado.