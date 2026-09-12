Futbol Mexicano

¡APLASTANTES! Cruz Azul golea al América en 45 minutos y las Águilas no llegaron al Estadio Azteca

El Cruz Azul está pasando por encima del América en el Clásico Joven y el equipo de Guillermo Almada está contra la lona

Erik Lira marcó el primer gol del partido.
Erik Lira marcó el primer gol del partido. Foto: Mexsport
Por:
Diego Chávez Ortiz

El Cruz Azul salió con todo a la cancha del Estadio Azteca y en menos de 45 minutos La Máquina pasa por encima del América por marcador de 3-0. El conjunto de Coapa parece que no asistió al partido, porque son escasas las oportunidades de gol que están creando los pupilos de Guillermo Almada.

Erik Lira abrió el marcador con un disparo desde la frontal del área para incrustar el balón en el ángulo de la portería de Rodolfo Cota, después apareció José Paradela con una jugada parecida para ampliar la ventaja y el tercer tanto fue del Chiquete Orozco que ganó la marca en un tiro de esquina para rematar a escasos metros de la cabaña rival.

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