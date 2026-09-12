¡APLASTANTES! Cruz Azul golea al América en 45 minutos y las Águilas no llegaron al Estadio Azteca

El Cruz Azul salió con todo a la cancha del Estadio Azteca y en menos de 45 minutos La Máquina pasa por encima del América por marcador de 3-0. El conjunto de Coapa parece que no asistió al partido, porque son escasas las oportunidades de gol que están creando los pupilos de Guillermo Almada.

Erik Lira abrió el marcador con un disparo desde la frontal del área para incrustar el balón en el ángulo de la portería de Rodolfo Cota, después apareció José Paradela con una jugada parecida para ampliar la ventaja y el tercer tanto fue del Chiquete Orozco que ganó la marca en un tiro de esquina para rematar a escasos metros de la cabaña rival.