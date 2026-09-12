Así fue el puñetazo de Nicolás Ibáñez a Ramón Juárez y el árbitro no le sacó roja (VIDEO)

En el Cruz Azul vs América, Clásico Joven de la Liga MX, el delantero cementero Nicolás Ibáñez le dio un puñetazo claro a Ramón Juárez, defensa azulcrema, pero el árbitro no expulsó a nadie, solo mostró la tarjeta amarilla a los futbolistas involucrados.

Todo se originó por una falta sobre Agustín Palavecino, en donde Raphael Veiga estrelló el balón en el argentino y luego tiró un codazo. Las bancas se vaciaron y en la trifulca Nicolás Ibáñez golpeó a Ramón Juárez en la cara por lo que el defensa mexicano intentó buscar de nuevo al argentino.

¡A TODA PANTALLA, Y AHORA SÍ SE PRENDIÓ EL CERRO CON @pacogonzaleztv! La bendita bronca durante el #ClasicoJoven; transmisión de Univision/TUDN USA; Kevin Mier y Nicolás Ibáñez (ambos de Cruz Azul) son amonestados pic.twitter.com/6skb2xOPAj — lilboimx (@lilboimx) September 13, 2026

El árbitro central solo mostró tarjetas amarillas tras los incidentes

El árbitro solamente sacó cuatro amarillas y permitió que los agresores se mantuvieran en la cancha para terminar la primera parte, además de que no fue llamado por el VAR para revisar las acciones que se dieron en el campo de juego.

El Cruz Azul se fue al descanso en el medio tiempo por pizarra de 3-0 luego de goles de Erik Lira, Chiquete Orozco y José Paradela, pero los primeros 45 minutos del compromiso en el Estadio Azteca terminaron muy calientes entre los dos equipos.

Los analistas de la transmisión hablaron tras lo ocurrido con los jugadores de ambos equipos y varios concordaron en que mínimo dos futbolistas debieron de ver la tarjeta roja tras la trifulca que se dio cerca de las bancas de las dos instituciones.

DCO