Anthropic alcanzó un valor de mercado de dos billones de dólares después de que sus acciones escalaran en su debut en el índice Nasdaq y superó ligeramente la salida a bolsa de SpaceX en junio; además, puso fin a un periodo turbulento para el sector de la Inteligencia Artificial (IA) que puso a prueba el interés de Wall Street por esta tecnología.

La valoración totalmente diluida de Anthropic, de 2 billones de dólares, incluye opciones sobre acciones y títulos restringidos que la empresa ha prometido a sus empleados, pero que aún no se han convertido en acciones. Teniendo en cuenta las acciones en circulación de Anthropic, el valor de la empresa alcanzó el jueves los 1.5 billones de dólares, a la par con Tesla. Las acciones de Anthropic abrieron en 111.5 dólares, 34 por ciento por encima del precio de salida a bolsa de 83 dólares. No obstante, el valor recortó ganancias y, al cierre, cotizaba en torno a los 99 dólares.

La euforia en torno al mercado de la IA se ha enfriado en cierta medida en las últimas semanas, y la dimisión la semana pasada de Jensen Huang, presidente ejecutivo de Nvidia, ha suscitado preocupación.

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La tecnología ha impulsado el crecimiento económico, y generó inquietud por el aumento de la deuda y las advertencias apocalípticas. Es posible que un movimiento en contra haya contribuido a que los demócratas arrasaran en las elecciones de legislativas de Estados Unidos.

“El espectacular lanzamiento de Anthropic es un paso fundamental para tranquilizar al mercado sobre el potencial de la IA, pero en realidad es sólo el principio… Aún tenemos que ver qué ocurre con OpenAI, cómo evoluciona la situación de Nvidia, cómo se configura el clima político en torno a los centros de datos y cuál resulta ser el rendimiento histórico de Anthropic antes de que podamos tener una sensación real de estabilidad”, dijo Bob O’Donnell, analista jefe de TECHnalysis Research.

Anthropic, fundada hace seis años, se ha posicionado como la guardiana de la seguridad de la IA, mientras vende a los inversores la idea de que puede ser rentable a pesar de los enormes costos informáticos.