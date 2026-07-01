Morena conmemora 8 años del triunfo de la 4T y destaca avances en programas sociales

El partido Movimiento Regeneración Nacional conmemoró el octavo aniversario del triunfo electoral que llevó a la Presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que ese proceso marcó el inicio de una nueva etapa política basada en la justicia social, la soberanía nacional y el combate a la corrupción.

En un posicionamiento, Morena afirmó que el proyecto de la Cuarta Transformación continúa consolidándose bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con resultados que, sostuvo, han mejorado las condiciones de vida de millones de personas.

El partido destacó que, a ocho años del inicio del movimiento, cerca de 40 millones de personas reciben apoyos a través de los Programas para el Bienestar, mientras que la inversión social alcanzó un billón de pesos durante 2026.

📰 El CEN de Morena comparte comunicado de prensa:



8 años del triunfo del pueblo



A ocho años del triunfo histórico del pueblo que dio la confianza al proyecto encabezado por Andrés Manuel López Obrador, Morena reafirma que la decisión de iniciar la Cuarta Transformación cambió… pic.twitter.com/eUiCEYyQ2B — Morena (@PartidoMorenaMx) July 1, 2026

Asimismo, aseguró que el salario mínimo registra un incremento acumulado de 154 por ciento respecto a los niveles previos al inicio de la administración de López Obrador, como parte de una política orientada a fortalecer el ingreso de los trabajadores con menores percepciones.

En materia de salud, Morena señaló que el sistema IMSS-Bienestar brinda actualmente cobertura a 42.4 millones de personas, mientras que las políticas sociales implementadas durante los últimos años permitieron que 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieran de la condición de pobreza.

En el documento, el partido también resaltó los resultados de la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno federal.

Hace 8 años, más de 30 millones de mexicanas y mexicanos hicieron historia con su voto y demostraron que el poder reside en el pueblo. Fue el triunfo de una revolución pacífica de las conciencias, encabezada por @lopezobrador_, quien fundó nuestro movimiento y sembró la esperanza… pic.twitter.com/Wfu9CUm1CY — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) July 1, 2026

Afirmó que, durante los últimos dos años, los homicidios disminuyeron 46 por ciento, además de registrarse reducciones en los delitos de alto impacto, como resultado de una estrategia sustentada en labores de inteligencia, coordinación institucional, investigación y atención a las causas de la violencia.

Respecto al sector energético, Morena sostuvo que la política de fortalecimiento de la soberanía nacional permitió consolidar a la Refinería Olmeca como un elemento estratégico para reducir la dependencia energética del exterior y reforzar la rectoría del Estado en esa industria.

En su posicionamiento, Morena aseguró que la Cuarta Transformación pasó de ser una propuesta política a convertirse en una política pública con resultados tangibles en distintos ámbitos.

“A ocho años de aquel mandato popular, Morena refrenda su compromiso de seguir gobernando con honestidad, cercanía al pueblo y resultados”, indicó.

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MSL