Morena lleva a cabo más de 200 asambleas este fin de semana

Morena informó que este fin de semana realizará más de 200 asambleas informativas en todo el país con el objetivo de difundir los avances de la Cuarta Transformación y reforzar el mensaje de defensa de la soberanía nacional.

A través de una tarjeta informativa, el partido señaló que las reuniones se llevarán a cabo en plazas públicas y espacios comunitarios de las 32 entidades del país, como parte de una estrategia impulsada por su dirigencia nacional.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, explicó que las actividades buscan acercar el mensaje del movimiento a la ciudadanía y dialogar sobre la situación nacional, además de respaldar el proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

📰 El CEN de Morena comparte la siguiente tarjeta informativa:



Morena organiza este fin de semana más de 200 Asambleas Informativas en defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional



- Una estrategia nacional anunciada por la presidenta nacional del Partido, @A_MontielR,… pic.twitter.com/BaI3r2nxk0 — Morena (@PartidoMorenaMx) June 13, 2026

¿Cuándo serán las asambleas de Morena?

De acuerdo con el partido, las asambleas se realizarán este sábado 13 y domingo 14 de junio en distintos municipios del país.

En estos encuentros participarán militantes, comités estatales, legisladores y dirigentes locales, quienes expondrán los logros de la Cuarta Transformación y promoverán la defensa de las decisiones tomadas por México frente a lo que consideran intentos de injerencia extranjera y campañas de desinformación.

Morena indicó que las reuniones servirán también para dialogar con la población sobre diversos temas de interés nacional.

Morena busca extender las reuniones durante el verano

La dirigencia morenista adelantó que el despliegue territorial continuará durante junio, julio y agosto.

La meta, según la información difundida por el partido, es llevar a cabo al menos una asamblea por municipio y, en las localidades con mayor población, dividir los encuentros por distritos electorales para ampliar su alcance.

“En México, el pueblo manda”, señala el documento, en el que Morena sostiene que continuará recorriendo el territorio nacional para promover el bienestar social y combatir la desinformación.

¿Dónde consultar las sedes de las asambleas?

Morena puso a disposición de la ciudadanía un listado con las fechas y ubicaciones de las asambleas programadas para este fin de semana.

Las sedes pueden consultarse en el documento publicado por el partido, donde se detallan los horarios y lugares de reunión en los diferentes estados del país.

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MSL