México continúa enviando ayuda humanitaria al pueblo de Venezuela

Por instrucciones de la Presidenta Claudia Dheinbaum, un avión de transporte pesado C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana, despegó de la Base Aérea Militar ubicada en Santa Lucía, Estado de México, con destino al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela, con la finalidad de trasladar insumos médicos y electrónicos, para el restablecimiento de los servicios básicos y la atención médica de la población damnificada.

Entre los artículos que se transportaron se encuentra material de primeros auxilios de la Cruz Roja Mexicana, destinados a la atención médica inmediata de heridos y población afectada que lo requiera, 5 plantas generadoras de energía eléctrica, para apoyar en el suministro de luz eléctrica en las áreas donde este servicio colapsó.

Se tiene previsto que el día de hoy otra aeronave de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana, realice un vuelo hacia Venezuela, transportando tres plantas generadoras de energía eléctrica, para hacer un total de 8; así como otros insumos médicos y materiales para las labores de Ayuda Humanitaria que realiza el agrupamiento “Yumare”, en las zonas afectadas en ese país.

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Desde el 24 de junio de 2026, con el vuelo logístico que saldrá el día de hoy, suman ya cinco vuelos de Ayuda Humanitaria transportando 240 elementos del Ejército entre estos 151 rescatistas del Batallón de Atención a Emergencia, 60 médicos, camilleros y enfermeras; 8 binomios canofilos del Ejército y 10 de la Guardia Nacional, 11 elementos de la Fuerza Aérea Mexicana; 13.1 toneladas de medicamentos, entre estas, 8.3 toneladas de Defensa, 4.8 toneladas del IMSS-BIENESTAR, así como 4 toneladas de equipo y material para actividades de salvamento y rescate, 8 plantas generadoras de energía eléctrica y 80 kilos de medicamentos de la Cruz Roja Mexicana.

🇲🇽 México continúa enviando ayuda humanitaria a Venezuela. Un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana partió con insumos médicos, equipo de rescate y plantas generadoras de energía para apoyar a la población afectada.

Con este vuelo ya son cinco operaciones aéreas de… pic.twitter.com/SGix4rdqcY — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 1, 2026

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