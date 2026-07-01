Suman 2 mil 295 muertes por sismos en Venezuela

Unas 2 mil 295 personas fallecieron a causa de los dos terremotos que sacudieron zonas de Venezuela la semana pasada, informó esta tarde el Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez.

Las personas heridas por los sismos ascienden a 11 mil 267 y los rescatados llegan a 6 mil 461, añadió Rodríguez en un discurso transmitido por la televisión estatal.

Jorge Rodríguez, en una declaración difundida por la estatal Venezolana de Televisión agregó que se han contabilizado 12 mil 841 personas damnificadas.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez declaró tiempo antes siete días de duelo a partir de esta tarde en homenaje a las víctimas.

En una publicación en su cuenta de X agrega que “en estos momentos de profunda tristeza, abrazamos a quienes sufren esta tragedia”.

Familiares de desaparecidos buscan sin descanso a sus muertos entre montones de escombros para darles sepultura, al cumplirse hoy una semana de la catástrofe.

“Tengo a mis cuatro hijos y a mi mamá”, dijo a la AFP entre lágrimas Gabriela Pérez, una empleada pública que protestaba junto a otros familiares por la demora en la ayuda en Caraballeda, una de las zonas más afectadas en el estado La Guaira, a 40 km de Caracas.

Pérez y decenas de personas caminaban entre cuatro montañas de ruinas de más de 20 metros de altura con la esperanza de encontrar sobrevivientes.

“Desaparecido”, se leía en un cartel con dos fotografías de José Luis Cumare Díaz. “Aquí no salen ni vivos ni muertos”, dijo enardecido su padre, José Rafael. “Aquí no han sacado a nadie”, añadió.

La frustración invadió a un grupo de pobladores cuando una rescatista estadounidense dijo frente a una montaña de escombros en otra zona de La Guaira: “No hay señales de vida”.

Creían que podrían encontrar a sus familiares con vida tras escuchar ruidos en algunas partes de ese derrumbe.

Unos 20 rescatistas trabajaron por seis horas en el edificio del conjunto residencial Aguja Azul, en el sector de Catia La Mar.

Los especialistas abrieron tres huecos en las ruinas de la edificación de cinco pisos y examinaron los escombros con equipos de audio para detectar ruido a profundidad, cámaras con visión de 360 grados y tres perros de rescate.

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FGR