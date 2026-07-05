Aumenta a 3,342 número de muertos por terremotos en Venezuela

Edificios dañados por terremoto que azotó Venezuela, en La Guaira.

El número de muertos por el doble terremoto que azotó Venezuela la semana pasada aumentó a tres mil 342, mientras que hay más de seis mil heridos, informó el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez.

A través de una tarjeta informativa publicada en sus redes sociales, el líder del Parlamento venezolano presentó las cifras actualizadas de las afectaciones por los terremotos magnitud 7.2 y 7.5 que azotaron al país el 24 de junio.

Edificios dañados por terremoto que azotó Venezuela, en La Guaira. ı Foto: Reuters

Así, de acuerdo con el recuento publicado por Rodríguez Gómez, al corte de este domingo 5 de julio se han registrado tres mil 342 muertes, lo cual representa un aumento de 388 fallecidos con respecto al día anterior, cuando se contaban dos mil 954 muertos.

En tanto, según las cifras oficiales, la cifra de heridos se elevó a 16 mil 740, es decir, 148 más conforme al día anterior, cuando se registraron 16 mil 592 lesionados.

Asimismo, la cifra de edificios afectados es de 859 y, de estructuras colapsadas, 190.

Más de seis mil 400 personas han sido rescatadas, según cifras

En el mismo mensaje, el líder del Parlamento venezolano puntualizó que más de seis mil 462 personas han sido rescatadas.

De la misma forma, se ha atendido a 23 mil 820 pacientes y se han distribuido nueve mil 585 toneladas de alimentos.

Nuestras familias no están solas. Estamos garantizando la asistencia médica, alimentación y la respuesta técnica necesaria para solucionar, de manera perentoria, la sustitución de viviendas. Seguimos desplegados, permanentemente por el bienestar de los afectados. pic.twitter.com/eH9OSiCOPU — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) July 5, 2026

Según las cifras presentadas por Jorge Rodríguez, en territorio venezolano hay cuatro mil 088 rescatistas internacionales, quienes trabajan junto con 27 mil 482 voluntarios en las labores de rescate.

“Nuestras familias no están solas. Estamos garantizando la asistencia médica, alimentación y la respuesta técnica necesaria para solucionar, de manera perentoria, la sustitución de viviendas. Seguimos desplegados, permanentemente por el bienestar de los afectados”, escribió Rodríguez Gómez en la red social X.

México envía dos buques con ayuda humanitaria

En paralelo, este domingo, autoridades mexicanas informaron que enviaron dos buques cargados con más de dos mil metros cúbicos de ayuda humanitaria para el país, con lo cual continúan el apoyo a la población afectada.

COMUNICADO CONJUNTO. "Zarpan dos buques de la Armada de México con ayuda humanitaria por parte del Gobierno de México para el pueblo de Venezuela".https://t.co/6x10DWBwAx pic.twitter.com/fcjpKSvdxu — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 5, 2026

De acuerdo con comunicados de las secretarías de la Defensa y la Marina, los buques ARM Isla Holbox (BAL-02) y ARM Huasteco (AMP-01) zarparon este domingo con dirección a Venezuela, para iniciar un trayecto que se espera dure seis días.

El cargamento incluye alimentos, agua embotellada, artículos de higiene personal, medicamentos e insumos médicos reunidos en los centros de acopio instalados en la Ciudad de México.

Con información de Elizabeth Hernández.

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