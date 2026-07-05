México envía buques con más de 2 mil metros cúbicos de ayuda humanitaria a Venezuela

Los buques ARM Isla Holbox y ARM Huasteco partieron desde Veracruz con más de 2 mil metros cúbicos de ayuda humanitaria destinada a las comunidades afectadas por los sismos en Venezuela.

México amplió el puente humanitario hacia Venezuela con el envío de dos buques de la Armada de México, que zarparon este domingo desde Veracruz con aproximadamente 2 mil 003 metros cúbicos de ayuda humanitaria para la población afectada por los sismos.

La operación también incorpora el apoyo logístico de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y organizaciones civiles.

La operación marítima complementa el puente aéreo establecido por el Gobierno de México y forma parte del apoyo humanitario enviado a las zonas afectadas por los sismos en Venezuela. ı Foto: Semar / Defensa

La Secretaría de Marina (Semar) informó que los buques de apoyo logístico ARM Isla Holbox (BAL-02) y ARM Huasteco (AMP-01) iniciaron la travesía con un tiempo estimado de seis días.

El cargamento incluye alimentos, agua embotellada, artículos de higiene personal, medicamentos e insumos médicos reunidos en los centros de acopio instalados en la Ciudad de México.

Elementos de la Secretaría de Marina coordinaron el embarque de alimentos, agua, medicamentos y plantas potabilizadoras que reforzarán la atención de la emergencia en Venezuela. ı Foto: Semar / Defensa

De acuerdo con la dependencia, el ARM Isla Holbox transporta cerca de mil 750 metros cúbicos de suministros, además de cuatro plantas potabilizadoras con capacidad para producir mil litros de agua purificada por hora cada una, junto con el personal encargado de operarlas.

Por su parte, el ARM Huasteco lleva 253 metros cúbicos adicionales de víveres, agua, artículos de limpieza e insumos médicos, con lo que el volumen total de la ayuda marítima asciende a más de 2 mil metros cúbicos.

Elementos de la Secretaría de Marina coordinaron el embarque de alimentos, agua, medicamentos y plantas potabilizadoras que reforzarán la atención de la emergencia en Venezuela. ı Foto: Semar / Defensa

La Semar precisó que 100 elementos de las Brigadas de Respuesta ante Emergencias (BRE) participan en las maniobras de embarque, traslado y descarga del material.

Para esas labores también se utilizan una grúa y dos montacargas en las instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Veracruz.

Con apoyo de la Semar, la Defensa, la SRE y organizaciones civiles, México mantiene un puente logístico para entregar ayuda humanitaria a la población venezolana. ı Foto: Semar / Defensa

La dependencia recordó que este envío complementa el puente aéreo establecido días antes, cuando un avión militar partió rumbo a Venezuela con ocho plantas de energía eléctrica para apoyar la atención de la emergencia.

En paralelo, la Defensa informó que mantendrá activo el puente logístico hacia ese país con el respaldo del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

Elementos de la Secretaría de Marina coordinaron el embarque de alimentos, agua, medicamentos y plantas potabilizadoras que reforzarán la atención de la emergencia en Venezuela. ı Foto: Semar / Defensa

Como parte de esa operación, personal militar trasladó 28 toneladas de víveres e insumos desde el centro de acopio del 19/o. Batallón de Infantería, en la Ciudad de México, hasta el puerto de Veracruz, desde donde la carga continuará su trayecto por vía marítima.

La ayuda reúne despensas, alimentos no perecederos, material médico, artículos de limpieza y herramientas donados por integrantes de la comunidad venezolana residente en México, organizaciones de la sociedad civil, empresas e instituciones educativas.

COMUNICADO CONJUNTO. "Zarpan dos buques de la Armada de México con ayuda humanitaria por parte del Gobierno de México para el pueblo de Venezuela".https://t.co/6x10DWBwAx pic.twitter.com/fcjpKSvdxu — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 5, 2026

La Marina señaló que el despliegue responde a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para trasladar ayuda humanitaria a Venezuela y afirmó que la operación refleja la cooperación entre dependencias federales, fundaciones y empresas.

Además, destacó que estas acciones buscan mantener la tradición de asistencia de México ante desastres naturales en países de América Latina.

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