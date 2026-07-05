PT pide reforzar registro de líneas telefónicas en comunidades rurales

La bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Senado exhortó a las autoridades a garantizar que el proceso de vinculación de líneas telefónicas móviles llegue a las zonas rurales, comunidades indígenas y afromexicanas, así como a colonias populares y localidades con limitada conectividad, ante el avance parcial del registro a nivel nacional.

Mediante un punto de acuerdo, las senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre, Lizeth Sánchez García, Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Ana Karen Hernández Aceves, así como el senador Alberto Anaya Gutiérrez, solicitaron a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) que, en coordinación con las empresas proveedoras del servicio, fortalezca la campaña nacional de información y orientación sobre el proceso.

Los legisladores plantearon que la difusión sea “clara, sencilla, accesible y oportuna” e incluya la fecha límite para el registro, los requisitos, las modalidades disponibles, la gratuidad del trámite, los canales oficiales de atención, las medidas de seguridad que deben observar las personas usuarias y las consecuencias de no realizar la vinculación de sus líneas telefónicas.

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Asimismo, propusieron que esta información se difunda a través de medios de comunicación, plataformas digitales, mensajes de texto, establecimientos de las compañías telefónicas y espacios públicos de alta concurrencia, con el objetivo de ampliar el alcance de la campaña.

Imagen ilustrativa del uso de línea celular ı Foto: Pexels

El punto de acuerdo, turnado a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, también plantea fortalecer los mecanismos presenciales y remotos de atención para que la vinculación de líneas sea “gratuita, sencilla, accesible y continua” para toda la población.

Además, solicita instalar módulos temporales y móviles en zonas rurales, comunidades indígenas y afromexicanas, colonias populares y localidades con limitada conectividad, así como elaborar materiales informativos en lenguas indígenas y en formatos accesibles.

Los senadores del PT subrayaron la necesidad de brindar apoyo específico a personas adultas mayores, personas con discapacidad y usuarios con dificultades para utilizar herramientas digitales, además de establecer procedimientos alternativos ante fallas de las plataformas y mecanismos ágiles para prevenir y corregir suspensiones indebidas del servicio de telefonía móvil.

En el documento, los legisladores señalaron que, de acuerdo con la CRT, hasta el 25 de junio de 2026 se habían registrado poco más de 63 millones de las más de 144 millones de líneas móviles existentes en el país.

De ese total, 40.2 millones correspondían a líneas de prepago y 22.8 millones a líneas de pospago.

Imagen ilustrativa del uso de línea celular ı Foto: Pexels

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LMCT