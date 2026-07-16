¿Qué tiene que ver el tradwife con el voto de las mujeres? VIDEO

El movimiento tradwife comenzó a hacerse viral en redes sociales desde el 2020 aproximadamente, y desde entonces las creadoras de contenido han comenzado a ganar más popularidad entre aquellas mujeres a las que les gustaría tener un estilo de vida similar a lo que muestran.

Pese a que en un inicio el movimiento “esposa tradicional” (tradwife) estadounidense únicamente se centraba en mostrar en redes sociales recetas de cocina, moda y un estilo de vida similar al de la década de los años 50 y 60, en la actualidad dio un giro distinto.

Recientemente esta tendencia comenzó a ser relacionada con el movimiento político estadounidense de ultraderecha, e incluso ha sido señalado por comenzar a replicarse en diversos países incluyendo a México y Colombia.

Las muñecas inflables en todo su apogeo.... pic.twitter.com/8UAITwzYxR — Mauro Yong (@YongMauro) July 10, 2026

El tradwife y el voto de las mujeres

El movimiento tradwife está siendo estrechamente relacionado con el derecho al voto de las mujeres, pues a partir de que en 2025 Zohran Mamdani ganó las elecciones y se convirtió en alcalde de Nueva York, se abrió una conversación relacionada con el tema.

La esposa de Charlie Kirk y directora ejecutiva de Turning Point USA, Erika Kirk, señaló directamente a las mujeres votantes durante una entrevista con el medio The New York Times, pues aseguró que un gran número de votantes del demócrata eran mujeres jóvenes.

Kirk apuntó que las mujeres jóvenes ven al gobierno “como una forma de reemplazar ciertas cosas, incluso en lo que respecta a las relaciones”, por lo que no quería que estas vieran al gobierno como una solución para sus relaciones personales.

Lo que no quiero que suceda es que vean al gobierno como una solución para posponer la formación de una familia o el matrimonio, porque dependen del gobierno para su sustento en lugar de unirse a un esposo Erika Kirk



Además de Erika Kirk, algunas creadoras y algunos creadores de contenido estadounidenses han sostenido el llamado household voting o votación familiar, y el movimiento Repeal the 19th.

Estos movimientos que han sido impulsados por la ultraderecha en Estados Unidos están centrados en la derogación de la decimonovena enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

A partir del 18 de agosto 1920, las mujeres estadounidenses fueron respaldadas por esta enmienda en la que se garantiza por ley el derecho al voto, pues se establece que este no puede ser negado o restringido por el sexo de las personas.

Aunque el movimiento Repeal the 19th comenzó desde el 2016 cuando se realizaron las votaciones presidenciales en las que participaron Donald Trump y Hillary Clinton, recientemente comenzó a ganar fuerza de nueva cuenta.

En cuanto al movimiento un voto por hogar, este comenzó después de que la propuesta surgiera en la Cumbre de Liderazgo Femenino del 2026 estadounidense, en la que se planteó que el voto individual de las mujeres fuera remplazado por un voto representado por el líder de la familia.

Esta idea ha sido sostenida por líderes políticos, pastores e incluso creadoras de contenido asociadas al tradwife como Savanna Faith Stone, quien en repetidas ocasiones ha asegurado que solamente un “grupo pequeño de revolucionarias radicales” quería tener derecho al voto.

Pese a que la conversación principal se ha centrado en el derecho al sufragio femenino en Estados Unidos, el movimiento conservador ha comenzado a ganar popularidad en América Latina con la llegada de gobiernos de derecha a algunos países, e incluso ha atravesado la realidad de algunas personas en México desde hace varios años.

En el episodio 39 del podcast Neurodivinas, la conductora y comediante Myr Ramírez comparte una anécdota, en la que “el patriarca” de una parte de su familia emitía el voto por todas las mujeres que vivían con él.

El patriarca de esa familia le recogía a todo mundo sus credenciales para votar, iba y votaba con todas las credenciales de sus hijas. Como que era un patriarcato, es un patriarcado, super férreo” Myr Ramírez



Diversas creadoras de contenido latinoamericanas han compartido videos en los que sostienen que la pérdida del sufragio de las mujeres puede no reducirse solamente al voto, sino a un retroceso de los derechos que se han otorgado a las mujeres a partir de la lucha del feminismo que continúa activa.

El discurso tradwife revive el modelo de la mujer sumisa y confinada al hogar, disfrazándolo de “elección”. Sus críticos advierten que la ultraderecha busca normalizar este retroceso y exportarlo. Los derechos no se pierden de golpe: se erosionan paso a paso. pic.twitter.com/hZMQUWzMGf — 🅿️🅰️🅿️🆄®️®️1️⃣🅿️🅾️🅿️ (@p4purrip0p) July 16, 2026

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