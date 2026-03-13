Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, es nombrada por Trump para la Junta de la Academia de la Fuerza Aérea de EU

Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, fue nombrada integrante de la Junta de la Academia de la Fuerza Aérea de EU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombró a Erika Kirk, viuda del activista de derecha, Charlie Kirk, como integrante de la Junta de Visitantes de la US Air Force Academy, una decisión que dividió opiniones entre la ciudadanía del país norteamericano.

Como reportaron agencias internacionales, el nombre de Erika Kirk apareció en el directorio de la US Air Force Academy, particularmente como parte de la Junta de Visitantes, un grupo de supervisión que, si bien no cuenta con alguna autoridad particular, emite recomendaciones al Departamento de Defensa.

Al centro, Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk. ı Foto: Reuters

Así, la designación de Erika Kirk fue modesta y discreta, y no contó con el anuncio oficial de Trump ni de ninguna otra autoridad estadounidense.

Además, con este nombramiento, Erika Kirk ocupa el lugar en la Junta que ocupaba su fallecido esposo, Charlie Kirk, hasta antes de su asesinato, perpetrado mediante disparo de arma de fuego en un evento público el 10 de septiembre del año pasado.

La noticia, aunque no fue anunciada formalmente, provocó opiniones divididas entre la ciudadanía estadounidense. Por una parte, seguidores de Kirk y de los movimientos que representa celebraron que el nombramiento de Erika permitirá continuar su legado.

Al centro, Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk. ı Foto: Reuters

Mientras que detractores de Kirk y del presidente Donald Trump, de quien era cercano ideológicamente, condenaron el nombramiento. Aseguraron que éste demuestra que las designaciones en la Junta responden más a simpatías políticas que a experiencia en defensa o educación superior.

De acuerdo con agencias internacionales, Trump ha nombrado otros perfiles cercanos en juntas de academias militares, lo que refuerza esta crítica.

Erika Kirk, quien también quedó al frente de Turning Point USA, organización que presidía su esposo, no ha emitido declaraciones públicas sobre este nombramiento.

¿Qué es la Junta de Visitantes de la US Air Force Academy?

La Junta de Visitantes de la Academia de la Fuerza Aérea es un organismo de supervisión que analiza temas como disciplina, moral de los cadetes, programas académicos, finanzas e infraestructura.

Sus integrantes no administran directamente la academia, pero formulan recomendaciones al Departamento de Defensa.

El consejo está integrado por 16 miembros, incluidos legisladores y designados políticos.

Entre los integrantes también hay senadores y legisladores federales, lo que genera una mezcla de perfiles políticos dentro del organismo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am