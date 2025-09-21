Trump entregará Medalla Presidencial de la Libertad a Charlie Kirk: ‘es un mártir de la libertad’

El presidente Donald Trump durante el evento en memora de Charlie Kirk.

Al cierre del homenaje a Charlie Kirk, el presidente Donald Trump anunció que otorgará al “activista” de manera póstuma la Medalla Presidencial de la Libertad, la más alta distinción civil que se entrega a quienes han realizado contribuciones significativas a los intereses de Estados Unidos.

En el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, el republicano lamentó la muerte de Charlie Kirk, a quien calificó como un “mártir de la libertad estadounidense” tras ser asesinado de un disparo en el cuello el pasado 10 de septiembre durante un evento en la Universidad de Utah Valley, ubicada en la ciudad de Orem.

“Ahora es más grande que nunca, y es eterno. Lo amamos y nos está viendo desde arriba. Pronto le otorgaré a Charlie la máxima condecoración civil de la nación: la Medalla Presidencial de la Libertad. Es la máxima distinción civil. Realizaremos la ceremonia en la hermosa Casa Blanca, en una Washington, D.C., un lugar que Charlie admiraba profundamente", adelantó.

TE RECOMENDAMOS: Un giro diplomático redefine Oriente Medio Oleada de países reconoce Estado palestino en la ONU

Donald Trump y la esposa de Charlie Kirk, Erika Kirk. ı Foto: Reuters

Trump consideró el asesinato como un “atentado” contra las “libertades y derechos” de Estados Unidos y llamó al sospechoso, Tyler Robinson, de 22 años, un “monstruo radicalizado y de sangre fría”.

“El arma estaba apuntada contra él, pero la bala iba dirigida a todos nosotros”, dijo, y añadió: “Pero el asesino fracasó en su intento, porque el mensaje de Charlie no ha sido silenciado, ahora es más importante, más valioso y más fuerte que nunca. Hoy, Charlie es más influyente que nunca".

El mandatario conservador volvió a acusar a la “izquierda radical” del asesinato de Charlie Kirk, quien, según algunos oradores del evento, luchaba contra el mal, pese a sus declaraciones racistas, misóginas, xenófobas y transfóbicas.

Charlie Kirk, poco antes de ser asesinado el 10 de septiembre. Foto›Reuters

Esposa de Charlie Kirk perdona al sospechoso

Por su parte, la esposa de Charlie, Erika Kirk, dijo que perdonaba al sospechoso que podría ser condenado a la pena de muerte si es declarado culpable.

“Mi esposo, Charlie, quería ayudar a jóvenes, incluso a aquel que le quitó la vida”, dijo, quien asumirá la dirección de Turning Point USA, la organización juvenil conservadora que se describe como la “más grande y eficaz” de Estados Unidos.

Cientos de personas, entre ellas el vicepresidente JD Vance y otros altos funcionarios del gobierno estadunidense, como el secretario de Estado, Marco Rubio, se dieron cita este domingo, para elogiar al controvertido “activista” conservador de 31 años.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr