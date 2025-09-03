No hay ningún gobierno que esté cooperando más con Estados Unidos que el de México: Marco Rubio

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, reconoció que actualmente no hay ningún gobierno que esté cooperando más con Estados Unidos que el de México, tras reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum en su primera visita a México.

“No hay ningún gobierno que esté cooperando más con nosotros que el gobierno de México, que el gobierno de la presidenta de México. Como vecinos enfrentamos amenazas en común y hemos llegado a un nivel de cooperación histórica, jamás en la historia ha habido este nivel de cooperación, con respeto a la soberanía, y que da resultados concretos”, afirmó en conferencia de prensa conjunta con el canciller De la Fuente.

Marco Rubio puso como ejemplo de ello, la entrega de 55 narcotraficantes mexicanos a las autoridades estadounidenses.

Tras sostener un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, que fue calificado como “productivo, cordial y con una ruta bien definida”, el canciller Juan Ramón de la Fuente explicó que México y Estados Unidos reafirmaron la cooperación en materia de seguridad, basada en los principios de reciprocidad y respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada así como en la confianza mutua en el trabajo coordinado en materia de seguridad.

▶️#VIDEO | Hoy llegamos a un muy buen entendimiento para contrarrestar los flujos financieros ilícitos, el tráfico de drogas y armas ilícitas, cada uno en su territorio, con el respeto irrestricto a la soberanía y a la integridad territorial, señala el canciller Juan Ramón de la… pic.twitter.com/ik9SLLftTE — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 3, 2025

“El objetivo es trabajar juntos para desmantelar el crimen organizado transnacional mediante una cooperación reforzada entre nuestras respectivas instituciones de seguridad nacional, cuerpos de seguridad y autoridades judiciales, además colaboramos para atender el movimiento ilegal de personas a través de la frontera”.

Los dos gobiernos establecieron un grupo de implementación de alto nivel que se reunirá regularmente para evaluar los avances.

Parte de lo acordado es que se va a respetar el marco legal que cada país tiene. Recientemente se elevó a marco constitucional el tema del fentanilo como delito grave, es lo que cada país va haciendo pero que van sumando a la cooperación.

“Hay claridad respecto a cuál es el marco Legislativo que rige la vida de cada país.

Esto permite que haya avances en los operativos que cada país realiza en su territorio. Ello permite que el intercambio y la cooperación fluya", agregó de la Fuente.

El funcionario mexicano presumió una reducción de los cruces fronterizos ilegales del 93 por ciento y desde que inició el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha disminuido 50 por ciento, además de que la criminalidad se ha disminuido 32 por ciento.

▶️#VIDEO | Ambos compartieron algunos de los temas con respecto a seguridad que habló el Secretario de Estado con la Presidenta Claudia Sheinbaum en la reunión que tuvo por la mañana.



📹: @alexdavidaqui / @LaRazon_mx pic.twitter.com/hrspNEtxc6 — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 3, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT