México y Estados Unidos establecen ‘grupo de alto nivel’ para contrarrestar cárteles y migración tras reunión con Sheinbaum

El canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio ofrecieron una conferencia de prensa tras la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.

El encuentro duró alrededor de una hora con 40 minutos en Palacio Nacional, tras lo cual el secretario estadounidense se dirigió a la secretaría de relaciones exteriores para la conferencia de prensa.

Durante el mensaje el canciller afirmó que: “Los gobiernos de México y Estados Unidos reafirman su cooperación en materia de seguridad, la cual se basa en los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, así como en la confianza mutua”

Ambos gobiernos establecieron un grupo de implementación de alto nivel, el cual se reunirá regularmente para dar seguimiento a los compromisos mutuos y las acciones tomadas dentro de cada uno de los países.

Se incluirán “medidas para contrarrestar a los cárteles, fortalecer la seguridad fronteriza, eliminar los túneles fronterizos clandestinos, abordar los flujos financieros ilícitos, mejorar la colaboración para prevenir el robo de combustible, incrementar las inspecciones, investigaciones y procesos judiciales para detener el flujo de drogas y armas”.

