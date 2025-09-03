Con Marco Rubio acordamos plan de cooperación de seguridad fronteriza y aplicación de la ley: CSP

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con el secretario estadounidense, Marco Rubio

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una reunión con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio en Palacio Nacional, en lo que es su primera visita al país.

A través de redes sociales, la presidenta informó que se acordó el programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley, el cual está basado en cuatro ejes:

Reciprocidad

Respeto a la soberanía e integridad territorial

Responsabilidad compartida y diferenciada

Confianza mutua

Durante el encuentro cordial con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, acordamos el programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley, luego de varios meses de trabajo. Está basado en cuatro ejes:



Reciprocidad; respeto a la soberanía… pic.twitter.com/kVwBWN4WIb — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 3, 2025

El secretario estadounidense fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente a su llegada tanto al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como a Palacio Nacional.

Por su parte el Gobierno de México explicó en redes sociales: “Conversarán sobre el entendimiento de cooperación en materia de seguridad fronteriza con respeto a las soberanías”

El encuentro duró alrededor de una hora con 40 minutos tras lo cual, el secretario de estado de Estados Unidos, Marco Rubio, salió de Palacio Nacional para dirigirse a la secretaría de relaciones exteriores junto al canciller con quien encabezó una conferencia de prensa.

En este mensaje se informó que ambos gobiernos establecieron un grupo de implementación de alto nivel, el cual se reunirá regularmente para dar seguimiento a los compromisos mutuos y las acciones tomadas dentro de cada uno de los países.

Durante la reunión estuvieron presentes: la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson y demás funcionarios de estado.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, durante la reunión que sostuvieron en Palacio Nacional ı Foto: Cuartoscuro

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT