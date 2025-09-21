Erika Kirk perdona al asesino de su esposo Charlie Kirk EN VIVO

Erika Kirk persona al asesino de su esposo, Charlie Kirk, durante funeral en vivo

Durante la transmisión en vivo del funeral del activista conservador, Charlie Kirk, quien fue asesinado el pasado 10 de septiembre, su esposa dijo que perdona al asesino de Charlie.

Durante el funeral, el cuál fue transmitido en vivo, “Construyendo un legado, recordando a Charlie Kirk” (Building a Legacy, remembering Charlie Kirk”) que se llevó a cabo en el estadio State Farm ubicado en Glenddale, Arizona, también se pudo presenciar la asistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Antes de que el presidente de Estados Unidos subiera al escenario, su esposa, Erika Kirk, dio unas palabras a las decenas de miles de personas reunidas para recordar al activista conservador.

Tras dar las gracias a todos los asistentes, dio un discurso sobre su matrimonio, la maternidad; y posterior a eso aseguró que perdona al joven que fue señalado por asesinar a tiros a su esposo, puntualizando que la respuesta al odio no es el odio.

Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A ese joven. Yo lo perdono. Erika Kirk



Tras el asesinato de Charlie Kirk, Erika Kirk será la nueva CEO de la organización Turning Point USA, misma que fue fundada por su esposo. Precisó que los eventos que ya habían sido organizados por el activista de ultraderecha continuarán, pues es necesario que los jóvenes se alejen del camino de la miseria y del pecado.

Donald Trump durante el funeral en vivo de Charlie Kirk ı Foto: Captura de pantalla

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó al asesino de Charlie Kirk “monstruo radicalizado y de sangre fría” pocos momentos después de haber tomado la palabra.

De acuerdo con las declaraciones del mandatario estadounidense, su allegado fue asesinado de manera violenta por hablar “en favor de la libertad y la justicia, de Dios, de la patria, de la razón y del sentido común”.

Aseguró que Estados Unidos aún se encuentra en shock y en luto, tras la muerte de un patriota que tenía mucho que dar a la nación. Dijo que una de las últimas cosas que le dijo Charlie fue que salvara a Chicago, el estado donde creció a quien consideraba parte de su familia.

Por otra parte, el vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, aseguró que Kirk construyó un movimiento que ayudó a cambiar el curso de la historia estadounidense, y aseguró que “Estados Unidos era su hogar y estaba dispuesto a morir por él”.

Puntualizó que las reacciones celebrando el asesinato del activista lo han hecho enojar, pues esto lo ha dejado ver las peores partes de la humanidad.