Erika, esposa de Charlie Kirk, despide al activista en impactante VIDEO de ataúd abierto

El asesinato del activista estadounidense de derecha, Charlie Kirk, no solo conmocionó a Estados Unidos, sino al mundo entero. Naturalmente, una de las personas más afectadas fue su esposa Erika Kirk, quien, además de un conmovedor discurso, compartió un video de la despedida a su esposo que provocó reacciones divididas.

En medios digitales, circuló un video donde Erika despide a Charlie de una forma particular: acariciando su cuerpo embalsamado, mientras éste es exhibido a ataúd abierto.

Charlie y Erika Kirk. ı Foto: Cortesía Yahoo

La grabación muestra cómo Erika acaricia las manos de Charle —de un peculiar color amarillo, presumiblemente a causa del embalsamiento—, mientras repite: “Te amo, te amo. Dios te bendiga”. Al final, besa las manos de quien fuera uno de los comentaristas políticos más destacados entre la juventud afín a la derecha.

El video provocó reacciones divididas, pues algunos vieron con ternura la peculiar forma en que Erika Kirk despidió a su esposo. Sin embargo, otros encontraron la reacción desmedida e irrespetuosa para el comentarista político.

No permitiré que lo olviden, afirma

El viernes, dos días después de la muerte de Charlie, Erika dio su primer mensaje a medios en el que se despidió de su esposo. Remarcó su rol como persona y cónyuge, y prometió que no dejará que el nombre del comunicador sea olvidado.

Erika Kirk comparte una foto llorando en el ataúd de su difunto esposo Charlie Kirk. ı Foto: Redes sociales

“El movimiento que construyó mi esposo nunca morirá. Me rehusó a permitir que eso ocurra. Si creyeron que el movimiento de Charlie era poderoso antes de su muerte, no tienen idea de lo que acaban de provocar a lo largo del país”, dijo la mujer en un discurso en Phoenix.

“Charlie amaba la vida, amaba a los Estados Unidos. Pero, sobre todas las cosas, él amaba a sus hijos y me amaba con todo su corazón”, continuó la mujer, envuelta en lágrimas.

Charlie Kirk murió tras un disparo ı Foto: AP

“Ustedes, ninguno de ustedes. Nunca… olvidarán a mi esposo. Se los aseguro”, escribió posteriormente Erika en sus redes sociales.

Charlie Kirk falleció a los 31 años de edad, después de haber recibido un disparo con arma de fuego durante un evento en la Utah Valley University. El tirador, Tyler Robinson, de 22 años, fue detenido.

Los restos de Kirk fueron trasladados a Phoenix en Air Force Two, acompañados por el vicepresidente JD Vance.

Charlie Kirk era un aclamado comentarista político, cercano al presidente Donald Trump, quien se había convertido en un referente para las juventudes estadounidenses de derecha.

