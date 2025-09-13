Cae en EU presunto asesino de Charlie Kirk; tiene 22 años

El sospechoso de asesinar al activista conservador Charlie Kirk fue detenido por las autoridades, y fue identificado como Tyler Robinson, un residente de Utah de 22 años, quien reconoció ser el responsable del tiroteo.

La identidad del tirador fue revelada poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara durante una entrevista por la mañana, en el programa Fox & Friends, de Fox News, que se había detenido al supuesto asesino.

El Dato: El féretro de Kirk llegó ayer a Phoenix, Arizona, trasladado en el Air Force Two, del vicepresidente de EU, JD Vance, quien ayudó a cargarlo para el homenaje en su honor.

El sospechoso fue arrestado la noche del jueves, cerca del Parque Nacional de Zion, en St. George, unos 400 kilómetros al sur del lugar del atentado en Orem (Utah). Lo anterior, luego de que un familiar de Robinson comunicó a un amigo de la familia que él había confesado o insinuado que era responsable, información que luego se compartió con las autoridades.

El padre de Robinson lo reconoció a partir de las fotos publicadas por el FBI y le dijo que se entregara. El joven se negó al principio, pero luego cambió de opinión. Su padre buscó ayuda de su pastor juvenil, quien también trabaja ocasionalmente con los U.S. Marshals y llamó a la agencia para que pudiera entregarse.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, informó en conferencia de prensa que al parecer Robinson actuó solo, y la investigación está en curso. Fue arrestado bajo sospecha de asesinato capital, delitos con armas y obstrucción.

Robinson fue señalado por varios medios como un buen estudiante y se han compartido varias fotos con su familia, en ambiente universitario y con lo que parece ser una relación con las armas desde temprana edad.

Kirk fue asesinado este miércoles durante un evento en la Universidad Utah Valley, tras recibir un disparo en el cuello mientras realizaba uno de sus conocidos debates con estudiantes a los que enfrentaba con sus ideas conservadoras.

El activista de derecha cofundó Turning Point USA, con sede en Arizona. Estaba hablando en un debate organizado por la organización política sin fines de lucro en el momento del tiroteo del miércoles.

Las autoridades aún no han revelado un motivo, pero describieron evidencia que recuperaron y que, según dijeron, podría arrojar luz sobre el asesinato. El gobernador dijo que Robinson, de 22 años, había expresado oposición a los puntos de vista del activista conservador se había vuelto “más político” en el periodo previo al tiroteo y mencionó durante una cena con la familia que Kirk visitaría Utah.

Citó como evidencia mensajes grabados en los casquillos de bala encontrados en el rifle de alta potencia, incluido uno que decía: “¡Oye, fascista! ¡Atrapa!”, que las autoridades creen que se usó en el ataque.

Además, un compañero de cuarto compartió con las autoridades mensajes de la aplicación de chat Discord que involucraban a un contacto llamado Tyler y donde se hablaba de un rifle envuelto en una toalla, balas grabadas y una mira, dijo el mandatario.

La ropa que el sospechoso llevaba cuando fue confrontado por las fuerzas del orden el jueves por la noche era consistente con lo que tenía puesto cuando llegó al campus un día antes, dijo Cox. Un rifle Mauser calibre .30 de cerrojo fue encontrado en una toalla, en un área boscosa en el camino que los investigadores creen que Robinson tomó después de disparar desde un techo distante y luego huir.

El asesinato conmocionó al público no sólo por la gran influencia de Kirk en los círculos políticos conservadores y sus estrechos nexos con Trump, sino también por las urgentes preguntas que planteó sobre el creciente costo de la violencia política que ha abarcado todo el espectro ideológico.