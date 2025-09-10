¿Quién era Charlie Kirk, activista conservador muerto durante evento?

Durante un evento en la Universidad del Valle de Utah, el director general y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, Charlie Kirk, recibió un disparó, tras lo cual falleció.

En redes sociales circulan videos del momento exacto del ataque, en los que en un segundo se escucha un disparó tras lo que se observa sangre brotar del cuello de Kirk. Tras el ataque autoridades confirmaron que recibía atención médica, sin embargo, el presidente Donald Trump confirmó en su cuenta de Truth Social que el conservador había fallecido.

“El gran, e incluso legendario Charlie Kirk ha fallecido. Nadie entendía ni se había ganado el corazón de la juventud de Estados Unidos de América mejor que Charlie”, afirmó Trump en Truth Social.

Charlie Kirk, director general y cofundador de la organización Turning Point USA ı Foto: Reuters

¿Quién era Charlie Kirk?

Charlie Kirk nació en Arlington Heights, Illinois, el 14 de octubre de 1993, de 31 años, era un influyente aliado de Trump y cofundador de Turning Point USA, junto con William T. Montgomery, en 2012.

Kirk y Turning Point USA desempeñaron un papel clave a la hora de impulsar el apoyo de los jóvenes a Trump en noviembre. Sus actos en campus universitarios de todo el país suelen atraer a grandes multitudes.

Kirk ha sido una voz eficaz para el movimiento conservador. Tiene 5,2 millones de seguidores en X y presenta un popular podcast y programa de radio, “The Charlie Kirk Show”. También ha sido recientemente uno de los presentadores de “Fox & Friends” en Fox News.

El entusiasmo de Kirk por confrontar a los liberales en el ámbito académico eventualmente ganó a un conjunto influyente de financiadores conservadores.

Kirk fue asistente personal de Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente, durante la campaña electoral general.

Pronto, Kirk llegó a ser una presencia regular en la televisión por cable, donde se adentró en las guerras culturales y elogió al entonces presidente. Trump y su hijo fueron igualmente efusivos y a menudo hablaban en las conferencias de Turning Point.

Charlie Kirk durante el evento en el que fue herido ı Foto: Reuters

Con información de AP y Reuters

