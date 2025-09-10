Charlie Kirk, activista conservador, fue baleado en evento universitario en Utah

Charlie Kirk, director general y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, se encuentra en estado crítico en un hospital después de recibir un disparo el miércoles en un evento en Utah, informó un oficial a la agencia de noticiasThe Associated Press.

Un video del evento mostró a Kirk sangrando profusamente por una aparente herida de bala cerca de su cuello. Las autoridades dicen que un sospechoso está bajo custodia.

“Estamos confirmando que recibió un disparo y estamos orando por Charlie”, dijo Aubrey Laitsch, gerente de relaciones públicas de Turning Point USA.

Videos publicados en redes sociales desde la Universidad del Valle de Utah muestran a Kirk hablando con un micrófono mientras está sentado bajo una carpa blanca con los lemas “El Regreso Estadounidense” y “Demuestra que me equivoco”.

Posteriormente se escucha un solo disparo y se puede ver a Kirk levantando su mano derecha mientras una gran cantidad de sangre brota del lado izquierdo de su cuello. Se oyen jadeos y gritos de los espectadores atónitos antes de que la gente comience a correr.

🇺🇸‼️ | URGENTE — Video muestra el momento en que el influencer republicano Charlie Kirk, fue baleado durante un evento en la Utah Valley University.



Kirk fue trasladado al hospital inmediatamente. Se desconoce su estado.

Kirk estaba hablando en un debate organizado por su organización política sin fines de lucro. El evento había sido recibido con opiniones divididas en el campus. Una petición en línea que pedía a los administradores de la universidad que prohibieran la aparición de Kirk recibió casi 1.000 firmas. La universidad emitió un comunicado la semana pasada citando los derechos de la Primera Enmienda constitucional y afirmando su “compromiso con la libertad de expresión, la investigación intelectual y el diálogo constructivo”.

La universidad dijo que se había disparado un “único tiro” a Kirk y que un sospechoso estaba bajo custodia.

El presidente Donald Trump y una serie de funcionarios electos republicanos y demócratas condenaron el tiroteo y ofrecieron oraciones por Kirk en las redes sociales.

“¡Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien ha sido baleado. Un gran tipo de arriba a abajo. ¡DIOS LO BENDIGA!”, publicó Trump en la red Truth Social.

El tiroteo se produce en medio de un aumento de la violencia política en Estados Unidos en todas las partes del espectro ideológico. Los ataques incluyen el asesinato de una legisladora estatal de Minnesota y su esposo en su casa en junio, el lanzamiento de bombas incendiarias en un desfile en Colorado para exigir que Hamás libere a los rehenes de Israel, y un incendio provocado en la casa del gobernador de Pensilvania, quien es judío, en abril. El más notorio de estos eventos es el tiroteo a Trump durante un mitin de campaña el año pasado.

