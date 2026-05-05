EU e Irán intercambian ataques por estrecho de Ormuz; crece tensión

Un remolcador junto a buques de carga en el estrecho de Ormuz, ayer.

La tensión entre Estados Unidos e Irán escaló de forma abrupta ayer en el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio energético mundial, tras una ofensiva militar que incluyó ataques contra buques y objetivos petroleros en Emiratos Árabes Unidos, en lo que representa el episodio más grave desde el alto al fuego alcanzado hace casi un mes.

El Dato: La esperada visita del presidente de E.U., Donald Trump, a Beijing la próxima semana podría complicar cualquier decisión de reanudar la guerra con Irán.

El presidente Donald Trump ordenó una operación naval para abrir el paso marítimo y permitir la circulación de embarcaciones bloqueadas. De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos, dos buques mercantes con bandera estadounidense lograron cruzar el estrecho como “primer paso” de la maniobra, mientras destructores y helicópteros brindaban protección. Sin embargo, Irán negó que ese tránsito se haya producido y calificó la versión como falsa.

El almirante Brad Cooper informó que fuerzas estadounidenses destruyeron seis embarcaciones iraníes y neutralizaron misiles y drones lanzados contra buques civiles. “Los comandantes estadounidenses que se encuentran en el lugar tienen toda la autoridad necesaria para defender su unidad y para defender el transporte marítimo comercial”, afirmó.

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TENSIÓN REGIONAL. La respuesta iraní fue inmediata. Autoridades de Emiratos Árabes Unidos reportaron impactos de drones y misiles en su territorio, incluidos incendios en instalaciones petroleras en Fuyaira, un punto estratégico para exportaciones que evita el paso por Ormuz. Tres personas resultaron heridas, mientras dos buques de carga fueron alcanzados frente a la costa.

El Ministerio de Defensa emiratí informó la interceptación de al menos 15 misiles y cuatro drones, y calificó la ofensiva como una grave escalada. “Estos ataques representan una peligrosa escalada y una violación inaceptable”, señaló el gobierno. En Omán, un edificio residencial cercano al estrecho también fue alcanzado, dejó heridos y daños materiales.

En tanto, Irán publicó un mapa que amplía su zona de influencia más allá del estrecho y advirtió a las embarcaciones que deben coordinar su tránsito. “Advertimos que cualquier fuerza militar extranjera será atacada”, declaró el general Ali Abdollahi. La Guardia Revolucionaria reiteró que cualquier buque que incumpla sus directrices será detenido.

El Tip: DONALD TRUMP declinó decir si el alto al fuego sigue en vigor durante una entrevista con el locutor de radio Hugh Hewitt.

PETRÓLEO SUBE. La escalada tuvo un impacto inmediato en los mercados internacionales. El precio del crudo Brent subió 5.8 por ciento hasta los 114.44 dólares por barril, mientras el West Texas Intermediate alcanzó los 106.42 dólares. El repunte se produjo tras los ataques registrados en Emiratos Árabes Unidos y el aumento de tensiones en el golfo Pérsico.

En este contexto, Donald Trump endureció su discurso y lanzó una advertencia directa contra Teherán durante una entrevista. El magnate afirmó que Estados Unidos podría “borrar de la faz de la Tierra” a Irán si sus fuerzas atacan embarcaciones estadounidenses en la región, y aseguró que la operación en curso es una de las mayores maniobras militares recientes.

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Desde Teherán, el ministro de Exteriores Abbas Araghchi reiteró que las negociaciones continúan con mediación de Pakistán y advirtió a Washington y a Emiratos Árabes Unidos sobre el rumbo del conflicto. “EU debería ser cauteloso para no ser arrastrado de nuevo a un atolladero”, señaló, al tiempo que insistió en que Irán no modificará sus posiciones en el proceso diplomático.