Tres decesos por hantavirus en barco frente a Cabo Verde

Los servicios médicos intensificaron ayer las labores para evacuar a dos personas con síntomas graves en un crucero anclado frente a Cabo Verde, tras un presunto brote de hantavirus que ya dejó tres fallecidos y mantiene a unas 150 personas a bordo bajo estrictas medidas sanitarias.

Las autoridades confirmaron que entre las víctimas mortales se encuentran una pareja de nacionalidad neerlandesa y un ciudadano alemán. Además, varios pasajeros y tripulantes presentan síntomas, incluido un británico que fue trasladado previamente a Sudáfrica, donde permanece en estado crítico. El Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de Países Bajos corroboró al menos un caso positivo, mientras continúa el análisis de otros contagios.

La embarcación, operada por Oceanwide Expeditions, permanece en aguas abiertas luego de que Cabo Verde negara el permiso de atraque por razones de salud pública. La Organización Mundial de la Salud (OMS) colabora en la evaluación del riesgo y en la coordinación de evacuaciones médicas, al tiempo que subraya que el peligro para la población general es bajo.

El Dato: No existen medicamentos para tratar la enfermedad, el tratamiento se centra en cuidados de apoyo, como la conexión de los pacientes a respiradores en los casos graves.

TENSIÓN A BORDO. Equipos médicos locales realizaron inspecciones en el barco y trabajan en la posible evacuación de enfermos hacia instalaciones hospitalarias. La tripulación, compuesta por 61 personas, incluye dos casos con síntomas respiratorios que requieren atención urgente. Mientras tanto, los pasajeros fueron confinados en sus camarotes como medida preventiva ante el periodo de incubación del virus, que puede extenderse por semanas.

El operador analiza rutas alternas para desembarcar a los viajeros, incluye puertos en las Islas Canarias, aunque hasta ahora no se ha formalizado ninguna solicitud. Asimismo, autoridades neerlandesas y españolas siguen el caso sin confirmar acciones inmediatas. Desde la embarcación, testimonios reflejan la tensión. “Hay mucha incertidumbre y ésa es la parte más difícil”, expresó el bloguero estadounidense Jake Rosmarin en un mensaje difundido este lunes.

ORIGEN INCIERTO. El inicio del brote continúa sin esclarecerse. Especialistas plantean hipótesis que van desde la exposición a roedores a bordo hasta posibles contagios durante escalas previas en Sudamérica, donde el virus es endémico. El itinerario incluyó paradas en la Antártida, Malvinas, Georgia del Sur y otras islas del Atlántico.

7 Casos de hantavirus hay a bordo del crucero de lujo

El hantavirus se transmite principalmente por contacto con partículas provenientes de excretas de roedores y puede causar síndromes respiratorios severos. Aunque su transmisión entre humanos es poco frecuente, existen antecedentes en ciertas variantes detectadas en Argentina y Chile. Las autoridades sanitarias iniciaron rastreos de contacto para contener posibles cadenas de contagio. Pese a la gravedad de algunos casos, la OMS reiteró que no hay motivo para el pánico ni para imponer restricciones de viaje, aunque mantiene activa la investigación epidemiológica.El barco partió de Ushuaia el 1 de abril en una expedición de naturaleza polar. Hoy permanece aislado en el Atlántico, convertido en el foco de una emergencia sanitaria que mantiene en alerta a autoridades internacionales.