¿Quién es Tyler Robinson, sospechoso por el asesinato de Charlie Kirk en EU?

Autoridades de Utah detuvieron a Tyler Robinson, un joven señalado como principal sospechoso del asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk, ocurrido esta semana durante un evento en la Universidad del Valle de Utah (UVU).

Tyler Robinson es mencionado tras ser detenido como sospechoso del asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk en Utah. Con apenas 22 años, el joven era un desconocido para el ojo publico, pero las primeras indagatorias comienzan a trazar un perfil de quién es y cómo llegó a estar bajo la mira de las autoridades.

Originario de Utah, Robinson cursó estudios en Dixie Technical College y pasó brevemente por Utah State University, donde estuvo inscrito solo un semestre. Las autoridades destacaron que no era estudiante de la Universidad del Valle de Utah (UVU), en donde ocurrió el atentado.

De acuerdo con los reportes oficiales, Robinson fue arrestado luego de que un familiar alertara a la policía, tras escuchar que el joven habría confesado o insinuado su participación en el ataque. El gobernador de Utah confirmó que esa declaración resultó clave para ubicarlo.

De acuerdo con testimonios de familiares y conocidos, en los últimos años Robinson se volvió “cada vez más político” y mostraba una visión negativa sobre Charlie Kirk, a quien calificaba como “una figura llena de odio”. Esa percepción, según investigadores, pudo haber alimentado el móvil del ataque.

El día de los hechos, Robinson presuntamente disparó un rifle de cerrojo calibre .30-06 desde la azotea de un edificio cercano al campus universitario, provocando la muerte de Kirk a larga distancia. Durante la investigación, agentes localizaron un rifle con las mismas características, así como casquillos con inscripciones y ropa vinculada con el sospechoso.

Tras la agresión el sospechoso, habría huido por los techos y zonas boscosas de la zona, donde finalmente se recuperó el arma.

Además la policía informo que encontraron mensajes en Discord en los que Robinson describía cómo escondió el rifle en un “punto de entrega” y casquillos con inscripciones, lo que reforzó la evidencia en su contra.

¿Qué pasara con Robinson?

Actualmente, Robinson permanece detenido sin derecho a fianza en una cárcel de Utah. En los próximos días enfrentará cargos formales que incluyen asesinato agravado, disparo de arma de fuego con resultado de lesiones graves y obstrucción de la justicia.

Su arresto ha despertado un intenso debate sobre el extremismo político entre jóvenes y la creciente ola de violencia contra figuras públicas en Estados Unidos.

¿Quién es Charlie Kirk?

El activista conservador Charlie James Kirk, fundador de Turning Point USA, fue asesinado el 10 de septiembre durante un evento en la Universidad del Valle de Utah (UVU), cuando un francotirador disparó desde un techo cercano mientras él hablaba sobre tiroteos masivos.

Kirk, de 31 años, nació en Arlington Heights, Illinois, y se convirtió en una figura central de la política conservadora estadounidense desde joven. Fundó Turning Point USA en 2012, con el objetivo de movilizar a la juventud universitaria hacia causas conservadoras. La organización se destacó por sus debates públicos y su defensa de temas como la libertad de expresión, la Segunda Enmienda y la fe cristiana.

El activista y comentarista de derecha estadounidense Charlie Kirk poco antes de ser baleado, ayer. Foto›Reuters

