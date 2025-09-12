Arrestan a sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, afirma Donald Trump

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que las fuerzas de seguridad arrestaron a un sospechoso de la muerte del activista conservador Charlie Kirk en una universidad de Utah.

“Creo que lo tenemos”, dijo Trump a Fox News en una entrevista, añadiendo que una persona que conoce al sospechoso lo había delatado.

“Con un alto grado de certeza, lo tenemos, en custodia. Todos hicieron un gran trabajo, trabajamos con la policía local, con el Gobernador, todos hicieron un gran trabajo”, añadió al ser cuestionado sobre alguna actualización sobre el asesino.

Trump dijo que un ministro y el padre del presunto implicado participaron en ayudar a detener al sospechoso del crimen cometido el miércoles durante un evento en un campus universitario en Utah.

“Alguien cercano a él lo entregó, ya saben, dijeron: ‘wow’. Es interesante, porque teníamos muy buenas fotos, pero no excelentes, no perfectas”, señaló.

Ayer, las autoridades informaron que recuperaron un rifle de cerrojo de gran potencia cerca de la escena y habían informado que el tirador saltó de una azotea y desapareció en el bosque después del ataque.

Charlie Kirk durante el evento en el que fue herido ı Foto: Reuters

Charlie Kirk estaba participando en un debate organizado por Turning Point en la Universidad del Valle de Utah cuando una bala impactó en su cuello. Fue trasladado a un hospital local y declarado muerto horas más tarde.

Fotos y un video difundidos muestran que Charlie Kirk fue baleado mientras hablaba ante una multitud, en el más reciente acto de violencia política.

Otras grabaciones compartidas en redes sociales lo mostraban con un micrófono de mano. El tirador, que según los investigadores se mezcló entre la multitud universitaria por su aspecto juvenil, disparó una sola vez desde la azotea, de acuerdo con las autoridades.

Un clip difundido ayer mostró después a la persona caminando por el pasto y cruzando la calle antes de desaparecer.

“Puedo decirles que se trató de un evento dirigido”, afirmó Robert Bohls, el principal agente del FBI en Salt Lake City.

La violencia alcanzó también a la familia de Kirk, con quienes se reunieron el jueves.

“Gran parte del éxito que hemos tenido en esta administración se debe directamente a la capacidad de Charlie para organizar y convocar”, escribió el Vicepresidente J. D. Vance.

“Él no solo nos ayudó a ganar en 2024, también nos ayudó a conformar todo el Gobierno”, destacó.

El ataúd de Charlie Kirk fue trasladado a bordo del Air Force Two desde Utah hasta Phoenix, donde tiene sede su organización juvenil política, Turning Point USA. Trump dijo a los reporteros que planea asistir al funeral de Kirk. Aún no se han anunciado los detalles.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR